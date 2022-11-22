威爾斯貝爾(紅衣11號)在第82分鐘罰進追平分。（美聯社）

B組的美國22日首戰對上威爾斯，美國右前鋒韋阿（Tim Weah）上半場第36分鐘搶到大門前，獲得左前鋒普利希克（Christian Pulisic）一個往前的短傳，韋阿避過威爾斯門將和後衛的阻截，正面將球射入！然而美國下半場未能守住威爾斯的反撲，被威爾斯前鋒貝爾（Gareth Bale）殺到禁區，第82分鐘以罰球得分，終場1比1和局。

這個結果讓美國球迷相當失望，他們上半場45分鐘宰制了威爾斯，前鋒薩軍（Josh Sargent）、普利希克、韋阿通力合作壓迫對手。但是下半場美國改變策略，專注固守只想保住1分領先，給予威爾斯全力猛攻的機會。

美國仍有希望在B組出線，不過同組另一頭英格蘭6比2痛宰伊朗，這讓美國的下一戰（對決英格蘭）感到龐大壓力。韋阿賽後說：「最重要的是我們沒有輸球。」

這是威爾斯自1958年以來首度踢進世足，他們長年遭到英格蘭球迷嘲笑，這次由隊長貝爾帶頭替家鄉父老找回一點顏面。威爾斯總教練派吉（Rob Page）坦承自家上半場侵略性不足，「我們前半場應該踢得更勇敢一點。」

威爾斯排出3-5-2陣型，關鍵是下半場換掉了左前鋒詹姆斯（Daniel James），接替上陣的K.莫爾（Kieffer Moore）表現出色。派吉說：「沒有要貶低詹姆斯，莫爾真的造成很大改變。」