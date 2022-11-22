台64線快速道路中和段時昨（21）晚10時一輛重機Aprilia RS 660高速追撞前方未開大燈的多元計程車，27歲騎士當場噴飛慘死，計程車司機與乘客輕傷；事故當下影片曝光，只見騎士在內車道飆駛時，疑似未發現前方計程車，撞上後重機連同騎士往上翻滾好幾圈，煙塵零件四散。

臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」分享車禍事發影片，當時該輛多元計程車行駛在台64線快速道路中和段內側車道，紀姓男子騎乘的Aprilia RS 660大型重機突然從後方高速追撞上去，紀男當場往上方噴飛，重摔地後失去呼吸心跳，重機當時不斷在後方翻圈，零件噴飛、煙塵四散，影片駭人。

重機高速追撞前方未開大燈的多元計程車，27歲騎士當場慘死，計程車司機與乘客則輕傷。（翻攝自臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」）

據悉，紀男車禍時騎乘的Aprilia RS 660重機，要價約50.9萬元。紀男行經台64快速道路往板橋方向25.7公里處，高速追撞前方一輛未開大燈的多元計程車，重機撞擊後騰空飛起，紀男噴飛倒地失去生命跡象。

警消獲報趕抵將重機駕駛紀男、計程車陳姓駕駛（37歲）及車上劉姓乘客（46歲）3人連忙送送往醫院救治，紀男經急救後仍宣告不治，計程車的2人則是輕傷，至於車禍事故原因，仍有待警消調查中。