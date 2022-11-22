身兼民進黨主席的總統蔡英文20日發文，為民進黨新北市長候選人林佳龍助選，不僅痛批新北市升格12年來沒有更大的格局，更強調林「一定會把任期做好做滿」。有網友質疑蔡臉書全是選舉文，到底有沒有在關心國政？國民黨台北市議員游淑慧則現身回覆：「選贏了，天下都我的，這就是國政。」此說法獲得許多網友迴響，有人更以「朕即國政」4字嘲諷蔡的言行。

蔡英文20日在臉書發文表示：「新北市長這一票，我會投給 林佳龍，請大家一起集中力量投給1號林佳龍，衝破百萬票，新北一定贏！」

蔡英文指出，新北已經升格12年，卻沒有更大的格局、更快的進步，非常的可惜。新北的發展不能再等下去，現在做不到的、不夠好的，讓林佳龍來做，他一定能讓新北大翻新。不僅如此，蔡更幫林打包票，強調：「他一定會把任期做好做滿」。

此文湧入逾2400則留言，除了親綠同志及其支持者加油打氣，也引來大批網友質疑，蔡英文每天發選舉文，到底有沒有在管國政？」游淑慧本尊現身回應：「選贏了，天下都我的，這就是國政。」其他網友則表示：「朕即國政」、「我們都看在眼裡。真的是『民進黨』比『台灣』重要！『選舉』比『國家大事』重要！我們都知道！也不會再被騙了！」「當然沒有啊，朕這樣還不夠明顯嗎！」「選舉就是她的『國政』」。