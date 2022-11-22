近日媒體爆出汪小菲未履行與大S（徐熙媛）的離婚協議，欠下逾500萬元的生活費，他為此暴怒反擊，連續發文指控女方，相關新聞引爆兩岸，大批網友好奇湧入，看看事態的發展。昨(21)日晚間，一名有6百萬網友追蹤的微博娛樂博主《圈內老鬼》就分享了他的看法，引起廣大網友熱議。

微博娛樂博主《圈內老鬼》看不下去這場鬧劇，跳出來發話：「汪小菲，求求你請個公關吧，你玩不過大S的！」，他分析道大S在幕後可以掌握一切，有小S和S媽替她說出內心的想法，徐家也有許多公關資源可以幫她說話，大S可以一句話都不說，最後來個聲明體面的上熱搜。

大陸娛樂圈博主圈內老鬼對此事分析。(圖/圈內老鬼 微博)

《圈內老鬼》也提到大S的聲明很有學問：「大S的說法句句體面，還祝你生意好。沒想到，你又毫不猶豫跳坑亂說，把焦點轉到小S身上，大S毫髮無傷，最後網友罵的都是你了。」他也真心呼籲汪小菲別再放話，「台灣網友也看不下去了，求你就別說了，越說越錯，請個公關，你鬥不過他們的。」

此篇貼文掀起熱烈討論，大陸網友則紛紛回應，「麻煩他花點錢請個律師或者公關吧，別把錢都付電費了」、「大S狠話一句不說，狠事一件不落！汪小菲你學著點啊」、「大S好強的公關能力」、「小菲其實很多點可以好好講，但語言能力太弱了」、「汪小菲趕緊花錢請個公關團隊吧」