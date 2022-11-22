回顧中天新聞台被宣告撤照的一天，充滿不公不義，許多人更視為是台灣民主最黑暗的一天。2020年10月26日國家通訊傳播委員會（NCC）針對中天新聞台換照案破天荒舉行聽證會，但只要中天提出異議，就是否決，踐踏程序正義，聽證會淪為公審大會！八項議題，只給半小時說明！
由資深記者金汝鑫主持的誰謀殺了言論自由系列二專題報導中，詳述當日的「黑內幕」。當時中天暨利害關係人代理人方伯勳發言，「主席，可否容許我針對一些程序上的部分，先做一些說明？」NCC聽證會主持人蕭祈宏表示，「等一下，我們今天是聽證會，報告到答詢方面再來」。
聽證會剛開始，中天當事人這一邊，方伯勳律師提出程序問題，就先被打斷。方伯勳質疑，有關政治評論該不該成為裁罰對象，本身就是一個應該要討論的議題。為什麼中天新聞的（裁罰）總次數會比較多？事實上跟台灣民眾的政治立場結構、主管機關的執法方式，是有一定的關連。尤其是這21件裁罰，都不是主管機關主動裁罰，是因為民眾檢舉。
方伯勳認為，如果今天主管機關是非常持平公正的執法機關，當有人檢舉這個類型（中天報導韓國瑜天降祥雲遭罰），應該要看看其他有沒有這樣的情形（報導賴清德祥雲火龍沒事），這也是一種選擇性執法。
但當時請求延長說明時間，也只多給5分鐘，還包括變更評分標準的遊戲規則。
方伯勳當時質疑，如果八項議題只有25分鐘，每個議題都只有不到4分鐘的時間可以說明。NCC聽證會主持人蕭祈宏當時回應，經過兩位共同主持人決定延長，總共加起來到30分鐘。結果，時間到，按鈴不是提醒，是直接喊停。但NCC的業務單位報告，每一位卻能從表定的5分鐘，一路講了10幾分鐘。
中天暨利害關係人代理人陳文元當時請求多一點時間？NCC聽證會主持人蕭祈宏立刻回，剛剛已經延長5分鐘！
律師劉韋廷受訪時也認為，一個公平的聽證會，本來就應該酌定一個相當的時間，讓雙方可以充分陳述。知名製作人周遊後來為挺中天上街頭抗議時受訪也質疑，我們真的是言論自由的國家嗎？
回過頭進一步來看當天聽證會對中天有多麼不公。中天屢次異議均遭到駁回。方伯勳當時向主席表示，NCC的案情摘要本身也是用PPT（PowerPoint）陳述，希望能夠有相對應的處理方式。NCC聽證會主持人蕭祈宏卻說，規則裡面是不允許有其他方式。顯示NCC自己可以用PPT，也就是投影片簡報，中天提出卻不行。
此外，進行到鑑定人評斷中天的缺失程序時，事前保密的鑑定人才曝光。名單包括廖福特，中研院法研所研究員、前台灣民主基金會執行長；郭文忠，台北大學經濟系教授，105/8/1到109/7/31日擔任NCC委員；沈柏洋，台權會副會長，不當黨產委員會兼任委員；林月琴，公民參與媒體改造聯盟召集人；陳順孝，輔大新傳系副教授；陳慧蓉，文化大學新聞系副教授，也是反服貿連署發起人；柯瓊鳳，東吳大學會計系副教授。
沈伯洋當時說，新聞自由的確值得保障，應該沒有什麼疑問，但是新聞自由一定有界限。陳順孝說，應該是引進國外延遲直播，不管是7秒或是30秒，避免不實消息傳出，如果無法控管，必要時暫停這些直播節目。陳慧蓉說，自律委員會成效不是非常彰顯。
中天此輯的報導點出，沈伯洋不僅是政治性濃厚的黨產會委員，更是黑熊學院發起人，獲得曹興誠資助，要在3年內訓練300萬名黑熊勇士。
銘傳大學新聞系主任孔令信認為，「如果我是NCC主委，又是綠色背景，當然一定會選聽我話的人，劇本早就寫好了，這些人只是按照劇本走」，實際上都是在操作議程。
節目主持人金汝鑫直言，NCC邀請7位鑑定人，反中天色彩鮮明，中天要求4位傳播學者擔任鑑定人，卻遭拒絕。由特定立場學者主控聽證會，早有心證。還被發現疑似主辦單位遞紙條給鑑定人，並且告訴他，可以不用當場回應中天提問，事後補書面。中天連會議資料都沒有，想要詢問鑑定人也不行，只剩鑑定人單方面陳述意見。
當時方伯勳提出質疑，已經講了三位鑑定人，主席都有看鑑定人的資料，可是我們參與人手邊都沒有鑑定人的報告！NCC聽證會主持人蕭祈宏回應，請業務單位準備鑑定人資料，方伯勳要求暫停，但蕭祈宏說鑑定人同時進行。
方伯勳又質疑，最後鑑定人已經快講完了，都還沒有拿到資料，司儀就請第五位鑑定人報告，NCC聽證會主持人蕭祈宏說請業務單位盡速提供。而當中天代表拿到鑑定人資料時，只剩兩位鑑定人還沒發言。
律師劉韋廷受訪時認為，鑑定內容是什麼？電視台通通不知道，這樣的鑑定結果怎可能公允？金汝鑫也強調，鑑定人輪番陳述完意見後，有4位鑑定人提前離席，引發聽證會程序上爭議。方伯勳質疑，如果他今天沒有辦法接受詢問，這樣程序會符合正當法律程序基本原則嗎？
NCC聽證會主持人蕭祈宏回應，「我們聽證會程序就是這個這樣子」。方伯勳質疑「正當法律程序就應該讓我們表達意見」，蕭祈宏「我們決議就駁回」。
律師劉韋廷受訪時認為，聽證會程序全部是事後書面補，那不用開聽證會，就郵件寄過來，郵件寄回去就好，為何通通都要用書面回覆？很簡單，因為怕講錯話。
方伯勳當時即強調，聽證程序顯然不公正。
挺中天的「強強滾」曾在街頭聲援時表示，民進黨早期爭取言論自由，現在執政卻換人民走上街頭呼籲民進黨要民主，民進黨有夠丟臉！
金汝鑫批，NCC針對中天新聞台換照案舉行聽證會，原本顯示公開透明，卻活生生變成新聞屠宰大會。中天提出12次異議，全數置之不理或駁回，形同公審中天。
NCC聽證會主持人林麗雲當時說，看到中天新聞有韓國瑜是男版林志玲的新聞，還有韓國瑜穿襪子睡覺、拿酒杯的姿勢。中天電視總經理總監梁天俠認為，新聞元素很多，公共政策當然是一個很重要的角度，但是也必須說新聞兼有觀眾的趣味點。
NCC聽證會主持人王維菁說，總監覺得只要受民眾歡迎的新聞，做再多也沒關係？梁天俠回應，「老師您的推論也太快」，「不是只要觀眾喜歡我們就處理」。
NCC點名中天新聞對特定人物報導過多，事實上，NCC對於特定人物播報比例過高，並未制訂任何法律規範及標準。以韓國瑜新聞為例，2019年下半年，根據NCC觀測統計，9月10月以三立報導比例最多，11月是TVBS以56.37％居冠。12月則是東森對韓國瑜報導高達62.88％最多。這些新聞台對特定人物報導都超越中天，卻把中天當箭靶。
聽證會上梁天俠也曾提問，88％覺得很高，61％、62％高不高？其他電視台在某一個月份比中天新聞更高，到61％、62％，為何電視台在有關報導篇幅跟集中度上，最後會採取電視台自主選擇，某種程度這叫新聞自由，這也是新聞自由的一部分。
金汝鑫轟，聽證會主持人原本應公正客觀，但兩位主持人當年是反旺中大將。2012年，林麗雲在擔任媒改召集人時曾主張，「旺中打壓異己，這樣的集團，NCC居然放行，我們可以容忍嗎？」8年過去，林麗雲卻成為NCC委員。
金汝鑫並指出，另一位主持人王維菁也曾參與連署反旺中運動，反中天形象鮮明。王維菁在聽證會上詢問蔡衍明董事長，對中天新聞台經營理念是什麼？蔡衍明當時回答，就是「真道理性，真愛台灣」，王維菁「你有希望電視台幫你…」蔡衍明「你不要幫我設圈套，我就沒叫他們這樣做」，「今天可能就是來接受大家對我的思想審查好了，政治審查好了，我主要來就是要捍衛中天新聞人的尊嚴和生存」，「從2012受到這麼多委屈屈辱，我做10年了，如果有做什麼對不起台灣的事情，你講清楚，我跟大家道歉！」「我到底做了什麼新聞影響到國家安全？做大陸的新聞哪一條是假的？」
NCC聽證會主持人蕭祈宏說，聽證會是依法進行，事涉新聞專業，非意識形態。但蕭祈宏事聽證會6天前，臨時增加的主持人，強調沒有意識形態，卻赤裸裸地在國人面前踐踏程序正義，顯露權力傲慢。
前台大新聞研究所所長彭文正認為，換幾次主持人不是重點，那只是總統府的白手套。重點在於NCC委員當初的遴選，本身就是總統的御用學者，NCC的獨立機關性質早就不存在了。
前NCC委員杜震華認為，所謂專家學者討論所謂國家安全、資金來源，只是一個藉口，後面有政治動機，希望導引到當權者希望看到的結果，做非常極端的處理。
金汝鑫說，這是一場世紀最荒謬聽證會，完全漠視程序正義與公平對待原則，這就是假民主。2020年11月18日，NCC否決中天新聞台換照，這是台灣民主最黑暗的一天。
NCC主委陳耀祥當時宣布，7位委員一致決定，駁回申請，不予換照。
7位委員包括主委陳耀祥、副主委翁伯宗、委員蕭祈宏、鄧惟中、孫雅麗、林麗雲、王維菁等，全部投反對票。NCC達成關中天的政治任務，歷史會記下這些人所做所為。
世新大學口傳系主任胡全威認為，新聞自由受到傷害時，會有寒蟬效應，如果社會只有一種聲音，就會有「從眾效應」。
前NCC委員何吉森教授認為，NCC7個委員對於涉及言論自由、新聞頻道可能會被下架，絕對會被質疑嚴重侵犯言論自由。7個委員竟然連一個不同意見都沒有，都沒有懷疑？
這是一場「我說了算」的鴨霸聽證會。前NCC委員、清大副教授翁曉玲透露，原本接獲NCC通知，打算舉辦第二場聽證會，但不公開，遭到翁曉玲拒絕。翁曉玲說，當時就很清楚，跟NCC表達立場，「今天要我去當鑑定人非常樂意，可是要比照之前公開聽證會的規模，我也願意把我的專業鑑定意見民眾說明」，他們當時的說法是說「只邀請我們，已經沒有時間再準備聽證會」，「只邀請我們4個鑑定人到會場，去跟他們做報告」，「我怎知道他們會不會扭曲我的意思？」「他最後也只是做簡單記錄說我來過」，「我做過委員，我太清楚了」！
關掉中天新聞台，侵害新聞言論自由，查人民水表，利用恐懼統治製造寒蟬效應，蔡總統看不見民怨，更遭到亞洲週刊P成慈禧太后，諷刺是民選獨裁。
東華大學教授施正鋒認為，從小學到要捍衛言論自由，要捍衛跟你立場不同的言論自由，這才是真正的言論自由。蔡總統挾著支持者對異議者封殺，這已經回到威權了。她現在的態度已經把猙獰的面目、反民主的面目完全呈現出來，而且是肆無忌憚，就是民選皇帝，控制方式就是希特勒的方式。
中天在此輯報導強調，會繼續堅持言論自由，和新威權體制奮戰到底。
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