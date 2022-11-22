2020年10月26日舉行「中天電視股份有限公司申請換發中天新聞台衛星廣播電視事業執照案」聽證會。（陳怡誠攝）

誰謀殺了言論自由

回顧中天新聞台被宣告撤照的一天，充滿不公不義，許多人更視為是台灣民主最黑暗的一天。2020年10月26日國家通訊傳播委員會（NCC）針對中天新聞台換照案破天荒舉行聽證會，但只要中天提出異議，就是否決，踐踏程序正義，聽證會淪為公審大會！八項議題，只給半小時說明！

由資深記者金汝鑫主持的誰謀殺了言論自由系列二專題報導中，詳述當日的「黑內幕」。當時中天暨利害關係人代理人方伯勳發言，「主席，可否容許我針對一些程序上的部分，先做一些說明？」NCC聽證會主持人蕭祈宏表示，「等一下，我們今天是聽證會，報告到答詢方面再來」。

聽證會剛開始，中天當事人這一邊，方伯勳律師提出程序問題，就先被打斷。方伯勳質疑，有關政治評論該不該成為裁罰對象，本身就是一個應該要討論的議題。為什麼中天新聞的（裁罰）總次數會比較多？事實上跟台灣民眾的政治立場結構、主管機關的執法方式，是有一定的關連。尤其是這21件裁罰，都不是主管機關主動裁罰，是因為民眾檢舉。

方伯勳認為，如果今天主管機關是非常持平公正的執法機關，當有人檢舉這個類型（中天報導韓國瑜天降祥雲遭罰），應該要看看其他有沒有這樣的情形（報導賴清德祥雲火龍沒事），這也是一種選擇性執法。

但當時請求延長說明時間，也只多給5分鐘，還包括變更評分標準的遊戲規則。

方伯勳當時質疑，如果八項議題只有25分鐘，每個議題都只有不到4分鐘的時間可以說明。NCC聽證會主持人蕭祈宏當時回應，經過兩位共同主持人決定延長，總共加起來到30分鐘。結果，時間到，按鈴不是提醒，是直接喊停。但NCC的業務單位報告，每一位卻能從表定的5分鐘，一路講了10幾分鐘。

中天暨利害關係人代理人陳文元當時請求多一點時間？NCC聽證會主持人蕭祈宏立刻回，剛剛已經延長5分鐘！

律師劉韋廷受訪時也認為，一個公平的聽證會，本來就應該酌定一個相當的時間，讓雙方可以充分陳述。知名製作人周遊後來為挺中天上街頭抗議時受訪也質疑，我們真的是言論自由的國家嗎？

回過頭進一步來看當天聽證會對中天有多麼不公。中天屢次異議均遭到駁回。方伯勳當時向主席表示，NCC的案情摘要本身也是用PPT（PowerPoint）陳述，希望能夠有相對應的處理方式。NCC聽證會主持人蕭祈宏卻說，規則裡面是不允許有其他方式。顯示NCC自己可以用PPT，也就是投影片簡報，中天提出卻不行。

此外，進行到鑑定人評斷中天的缺失程序時，事前保密的鑑定人才曝光。名單包括廖福特，中研院法研所研究員、前台灣民主基金會執行長；郭文忠，台北大學經濟系教授，105/8/1到109/7/31日擔任NCC委員；沈柏洋，台權會副會長，不當黨產委員會兼任委員；林月琴，公民參與媒體改造聯盟召集人；陳順孝，輔大新傳系副教授；陳慧蓉，文化大學新聞系副教授，也是反服貿連署發起人；柯瓊鳳，東吳大學會計系副教授。

沈伯洋當時說，新聞自由的確值得保障，應該沒有什麼疑問，但是新聞自由一定有界限。陳順孝說，應該是引進國外延遲直播，不管是7秒或是30秒，避免不實消息傳出，如果無法控管，必要時暫停這些直播節目。陳慧蓉說，自律委員會成效不是非常彰顯。

中天此輯的報導點出，沈伯洋不僅是政治性濃厚的黨產會委員，更是黑熊學院發起人，獲得曹興誠資助，要在3年內訓練300萬名黑熊勇士。

銘傳大學新聞系主任孔令信認為，「如果我是NCC主委，又是綠色背景，當然一定會選聽我話的人，劇本早就寫好了，這些人只是按照劇本走」，實際上都是在操作議程。

節目主持人金汝鑫直言，NCC邀請7位鑑定人，反中天色彩鮮明，中天要求4位傳播學者擔任鑑定人，卻遭拒絕。由特定立場學者主控聽證會，早有心證。還被發現疑似主辦單位遞紙條給鑑定人，並且告訴他，可以不用當場回應中天提問，事後補書面。中天連會議資料都沒有，想要詢問鑑定人也不行，只剩鑑定人單方面陳述意見。

當時方伯勳提出質疑，已經講了三位鑑定人，主席都有看鑑定人的資料，可是我們參與人手邊都沒有鑑定人的報告！NCC聽證會主持人蕭祈宏回應，請業務單位準備鑑定人資料，方伯勳要求暫停，但蕭祈宏說鑑定人同時進行。

方伯勳又質疑，最後鑑定人已經快講完了，都還沒有拿到資料，司儀就請第五位鑑定人報告，NCC聽證會主持人蕭祈宏說請業務單位盡速提供。而當中天代表拿到鑑定人資料時，只剩兩位鑑定人還沒發言。

律師劉韋廷受訪時認為，鑑定內容是什麼？電視台通通不知道，這樣的鑑定結果怎可能公允？金汝鑫也強調，鑑定人輪番陳述完意見後，有4位鑑定人提前離席，引發聽證會程序上爭議。方伯勳質疑，如果他今天沒有辦法接受詢問，這樣程序會符合正當法律程序基本原則嗎？

NCC聽證會主持人蕭祈宏回應，「我們聽證會程序就是這個這樣子」。方伯勳質疑「正當法律程序就應該讓我們表達意見」，蕭祈宏「我們決議就駁回」。

律師劉韋廷受訪時認為，聽證會程序全部是事後書面補，那不用開聽證會，就郵件寄過來，郵件寄回去就好，為何通通都要用書面回覆？很簡單，因為怕講錯話。

方伯勳當時即強調，聽證程序顯然不公正。

挺中天的「強強滾」曾在街頭聲援時表示，民進黨早期爭取言論自由，現在執政卻換人民走上街頭呼籲民進黨要民主，民進黨有夠丟臉！

金汝鑫批，NCC針對中天新聞台換照案舉行聽證會，原本顯示公開透明，卻活生生變成新聞屠宰大會。中天提出12次異議，全數置之不理或駁回，形同公審中天。

NCC聽證會主持人林麗雲當時說，看到中天新聞有韓國瑜是男版林志玲的新聞，還有韓國瑜穿襪子睡覺、拿酒杯的姿勢。中天電視總經理總監梁天俠認為，新聞元素很多，公共政策當然是一個很重要的角度，但是也必須說新聞兼有觀眾的趣味點。

NCC聽證會主持人王維菁說，總監覺得只要受民眾歡迎的新聞，做再多也沒關係？梁天俠回應，「老師您的推論也太快」，「不是只要觀眾喜歡我們就處理」。

NCC點名中天新聞對特定人物報導過多，事實上，NCC對於特定人物播報比例過高，並未制訂任何法律規範及標準。以韓國瑜新聞為例，2019年下半年，根據NCC觀測統計，9月10月以三立報導比例最多，11月是TVBS以56.37％居冠。12月則是東森對韓國瑜報導高達62.88％最多。這些新聞台對特定人物報導都超越中天，卻把中天當箭靶。

聽證會上梁天俠也曾提問，88％覺得很高，61％、62％高不高？其他電視台在某一個月份比中天新聞更高，到61％、62％，為何電視台在有關報導篇幅跟集中度上，最後會採取電視台自主選擇，某種程度這叫新聞自由，這也是新聞自由的一部分。

金汝鑫轟，聽證會主持人原本應公正客觀，但兩位主持人當年是反旺中大將。2012年，林麗雲在擔任媒改召集人時曾主張，「旺中打壓異己，這樣的集團，NCC居然放行，我們可以容忍嗎？」8年過去，林麗雲卻成為NCC委員。

金汝鑫並指出，另一位主持人王維菁也曾參與連署反旺中運動，反中天形象鮮明。王維菁在聽證會上詢問蔡衍明董事長，對中天新聞台經營理念是什麼？蔡衍明當時回答，就是「真道理性，真愛台灣」，王維菁「你有希望電視台幫你…」蔡衍明「你不要幫我設圈套，我就沒叫他們這樣做」，「今天可能就是來接受大家對我的思想審查好了，政治審查好了，我主要來就是要捍衛中天新聞人的尊嚴和生存」，「從2012受到這麼多委屈屈辱，我做10年了，如果有做什麼對不起台灣的事情，你講清楚，我跟大家道歉！」「我到底做了什麼新聞影響到國家安全？做大陸的新聞哪一條是假的？」

NCC聽證會主持人蕭祈宏說，聽證會是依法進行，事涉新聞專業，非意識形態。但蕭祈宏事聽證會6天前，臨時增加的主持人，強調沒有意識形態，卻赤裸裸地在國人面前踐踏程序正義，顯露權力傲慢。

前台大新聞研究所所長彭文正認為，換幾次主持人不是重點，那只是總統府的白手套。重點在於NCC委員當初的遴選，本身就是總統的御用學者，NCC的獨立機關性質早就不存在了。

前NCC委員杜震華認為，所謂專家學者討論所謂國家安全、資金來源，只是一個藉口，後面有政治動機，希望導引到當權者希望看到的結果，做非常極端的處理。

金汝鑫說，這是一場世紀最荒謬聽證會，完全漠視程序正義與公平對待原則，這就是假民主。2020年11月18日，NCC否決中天新聞台換照，這是台灣民主最黑暗的一天。

NCC主委陳耀祥當時宣布，7位委員一致決定，駁回申請，不予換照。

7位委員包括主委陳耀祥、副主委翁伯宗、委員蕭祈宏、鄧惟中、孫雅麗、林麗雲、王維菁等，全部投反對票。NCC達成關中天的政治任務，歷史會記下這些人所做所為。

世新大學口傳系主任胡全威認為，新聞自由受到傷害時，會有寒蟬效應，如果社會只有一種聲音，就會有「從眾效應」。

前NCC委員何吉森教授認為，NCC7個委員對於涉及言論自由、新聞頻道可能會被下架，絕對會被質疑嚴重侵犯言論自由。7個委員竟然連一個不同意見都沒有，都沒有懷疑？

這是一場「我說了算」的鴨霸聽證會。前NCC委員、清大副教授翁曉玲透露，原本接獲NCC通知，打算舉辦第二場聽證會，但不公開，遭到翁曉玲拒絕。翁曉玲說，當時就很清楚，跟NCC表達立場，「今天要我去當鑑定人非常樂意，可是要比照之前公開聽證會的規模，我也願意把我的專業鑑定意見民眾說明」，他們當時的說法是說「只邀請我們，已經沒有時間再準備聽證會」，「只邀請我們4個鑑定人到會場，去跟他們做報告」，「我怎知道他們會不會扭曲我的意思？」「他最後也只是做簡單記錄說我來過」，「我做過委員，我太清楚了」！

關掉中天新聞台，侵害新聞言論自由，查人民水表，利用恐懼統治製造寒蟬效應，蔡總統看不見民怨，更遭到亞洲週刊P成慈禧太后，諷刺是民選獨裁。

東華大學教授施正鋒認為，從小學到要捍衛言論自由，要捍衛跟你立場不同的言論自由，這才是真正的言論自由。蔡總統挾著支持者對異議者封殺，這已經回到威權了。她現在的態度已經把猙獰的面目、反民主的面目完全呈現出來，而且是肆無忌憚，就是民選皇帝，控制方式就是希特勒的方式。

中天在此輯報導強調，會繼續堅持言論自由，和新威權體制奮戰到底。