衛福部長薛瑞元近期因「擋人財路說」引發爭議。除了民進黨前立委李俊毅砲轟他「比豬隊友還豬」，同黨立委高嘉瑜也表示，不同於過去溫和的印象，薛瑞元最近幾次發言的強悍，超乎了自己的想像，他也應該要為自己說的話所負責。

薛瑞元日前表示，民進黨台北市長候選人陳時中的仇恨值高，是因為擋了疫苗掮客的財路，他還透露，掮客會找工商企業、宗教團體輾轉詢問指揮中心進口事宜，藉此牟利。

對此高嘉瑜昨（21）日在政論節目《少康戰情室》表示，她認為薛瑞元應要為自己所說的話負責，若薛明確指出有疫苗掮客，就應開誠布公、讓大家來知道是哪些人，畢竟這種影射的說法，就很容易被人拿來操作。

高嘉瑜也直言，衛福部當然應該要超越一切、為民謀福利，若真的有發生薛瑞元所說的「擋人財路」，也確實應該要讓大家知道，因過去WHO曾警告有不肖中間商想兜售假疫苗牟利，且在台灣也發生藍綠互相影射的狀況，若不公開，會變成一個各說各話、信者恆信，互相對立的一個狀況。