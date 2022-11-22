南韓男星李昇基跨足歌曲、綜藝主持、電影戲劇，是HOOK娛樂旗下頗負盛名的藝人之一。他與公司攜手長達18年的時間，不只有《花遊記》、《依法相愛吧》等多部代表戲劇，也創作出多首膾炙人口的音樂作品。豈料，昨(21)日卻爆出公司將音源收入私吞，公司代表權珍英還羞辱指李昇基是「虧損歌手」。在韓網掀起熱議；對此，權珍英出面發聲了。

日前，李昇基向HOOK娛樂公司發存證信函，要求HOOK娛樂公開收益分配的詳細狀況，並指出若是無法給出讓他滿意的答覆，會選擇與公司解約。此消息被多家韓媒所報導。而在昨日，韓媒《Dispatch(D社)》指出，李昇基在18年間發行27張專輯（137首歌）的音源收入全被公司私吞。以第六張正規專輯為例，銷售利潤約有韓幣8億8200萬元（約台幣2205萬元）。以合約的規定，李昇基大約可拿到韓幣5億2920萬元（約台幣1323萬元），誰料公司卻分文未給。更為過份的是公司員工還水出「虧損歌手」、「你已經過氣了，還敢要求那麼多」、「粉絲都不買你的專輯。」等言論，從字句中可見對於藝人毫無尊敬的態度。

事實上，當李昇基要求清算音源收入一事公開後，HOOK娛樂的公司代表權珍英對此相當憤怒，曾威脅「要賭上自己的名聲和生涯弄死李昇基。」讓李昇基不滿傳訊表示「我是在找回我的正當權利，為什麼您要這樣威脅我呢？ 」消息被報導後，在韓網論壇《theqoo》上掀起熱議，讓粉絲們相當震驚。

對此，權珍英代表以個人聲明表示「透過新聞報導，得知關於本公司以及我個人的負面言論，不論事實是如何，我都感到羞愧。」並提到「目前還處在確認事實的階段，並且牽涉到未來法律上的問題，因此沒辦法明確地表明立場，希望能諒解。」最後，也指出會負起所有責任，並盡力不讓旗下藝人的演藝活動受到影響。而HOOK娛樂公司的官網也因為最近爆出的諸多爭議事件，導致訪問量超出負荷，目前處於無法訪問的狀態。