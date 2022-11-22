TrendForce公布11月下旬面板報價，雖然大陸雙十一促銷結果不如預期，但品牌廠並未出現大幅度砍單，11月全月電視面板價格平均上漲2～3美元，集邦研究副總范博毓表示，12月價格能否持續有調漲空間，仍須視面板廠稼動率與整體庫存調控狀況而定。

范博毓指出，電視面板在10月份正式止跌反彈後，觀察大陸雙十一促銷結果不如預期，不過電視品牌並未出現大幅度砍單，仍針對明年1月的元春需求提前預作準備，因此，預期11月的電視面板價格仍有機會調漲，32～55吋預期11月調漲2美元，65吋調漲3美元，75吋維持持平態勢。12月因逼近年底，價格能否持續有調漲空間，仍須視面板廠稼動率與整體庫存調控狀況而定。

11月下旬各尺寸電視面板價格維持上漲，整月來看，32、43、55吋電視面板平均上漲2美元，報價來到29、50、83美元，65吋上漲3美元，報價110美元。

在需求偏弱以及面板廠持續調控產出下，顯示器面板價格逐漸朝底部靠攏，目前預期21.5吋以下的小尺寸面板11月全面止跌持平，23.8吋與27吋等主流尺寸則預期全月下跌0.3美元以內。

筆記型電腦面板同樣在需求疲弱以及面板廠控制稼動率下，面板價格跌幅持續收斂中。預期11.6吋11月持平，14/15.6吋HD TN面板預計下跌0.1美元，14/15.6吋FHD IPS面板預計下跌0.4美元。