1名英國釣客釣上67磅（30公斤）重的怪獸金魚，可能刷新世界紀錄。

1名英國釣客釣上67磅（30公斤）重的怪獸金魚，可能刷新世界紀錄，令世界各地的同好羨慕不已。消息傳開後，已在臉書上造成轟動。

據《今日美國報》（USA TODAY）和《紐約郵報》（New York Post）21日報導，42歲的釣客哈克特（Andy Hackett）在法國香檳（Champagne）區以產鯉魚聞名的藍水湖（Bluewater Lakes）內，釣到了這尾綽號為「胡蘿蔔」（The Carrot）的橙色金魚。

身為英格蘭烏斯特郡公司董事的哈克特說，「我一直都知道『胡蘿蔔』就在那兒，但根本沒想到，我能釣到牠。」

Fisherman lands whopping 67-pound goldfish, may break world record: 'It was sheer luck' https://t.co/JUdoDgJRcA pic.twitter.com/0twJIxisb6 — New York Post (@nypost) November 21, 2022

嚴格說來，「胡蘿蔔」並不是真正的金魚，而是無鱗鯉（leather carp）和錦鯉（koi carp）的混種。據說牠已經20歲，藍水湖發言人考勒（Jason Cowler）說，當初他們為了讓釣客能有些不同的魚可釣，大約是在15年前把這種魚放進湖裡的。他說，從那時起，「胡蘿蔔」便不斷成長，後來神出鬼沒，不常現身。

哈克特說，當他得知有魚上鈎時，直覺那是條大魚，和牠上下左右纏鬥了長達25分鐘，才總算把牠釣起來。不過，他謙稱，能釣到「胡蘿蔔」純粹是走運。這位幸運釣客在與「胡蘿蔔」合影後，就把牠放回湖裡了，接著喝了杯茶好好慶祝。而考勒除了向他道賀外，還透露「胡蘿蔔」很健康，身體狀況好得很。

2019年時，美國明尼蘇達州居民富蓋特（Jason Fugate）釣上世界最大金魚。不過，「胡蘿蔔」還比牠重了30磅（近14公斤）。