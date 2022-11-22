一名蕭姓男子因和女友小美發生嚴重口角爭執，一怒下找2位男友人到KTV喝酒，正當氣氛正HIGH時，蕭男竟拿出先前與小美在汽車旅館激戰的偷拍性愛片，當場讓2名友人觀賞，事後又傳給小美並恐嚇，「要分手不會讓妳好過」，讓小美氣得決定提告。法官審理後，因蕭男與小美和解，女方還替蕭男求情，法官判蕭男2月徒刑。

根據判決書，蕭男與小美前為男女朋友，雙方因口角發生爭執，於民國111年3月4日凌晨2時2分許，在某KTV包廂內飲酒時，將自己和小美在汽車旅館所拍攝之性愛影片，讓一同唱歌飲酒之2名男友人觀看。

事後蕭男又將該段性愛影片傳送給小美，小美見到後大驚失色，立刻前往警局報警並提告。並威脅「要分手不會讓妳好過」。

法官審酌，蕭男被告與小美為男女朋友，因發生感情糾紛，竟不思以正當方式解決感情問題，而在KTV包廂內將性愛影片交給友人觀看，損害女方之隱私利益，且蕭男犯後於警詢及偵查中均否認犯行，直到審判中才坦承犯行，且偵查中就與小美成立和解並賠償告訴人。

事後小美還向法官求情，並於審判中亦表示希望從輕量刑，可以判處有期徒刑2月，法官依此判蕭男2月徒刑。