台積電創辦人張忠謀日前代表台灣參加亞太經合會議（APEC），當面向大陸國家主席習近平恭喜20大的成功，張強調僅是他自己的意見，總統蔡英文則表達尊重；另台積電將在美國蓋3奈米廠一事，也引起各界討論，前立委蔡正元在臉書評論前述兩件事時酸，這代表蔡英文、行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花「很有遠見」。

蔡正元昨（21）日在臉書表示，張忠謀參加APEC回台後開了記者會，但有2件事情讓人聽了嘴巴放大，分別是向習近平祝賀20大成功及台積電的下一階段，是3奈米廠也規劃會前往美國。

「以此類推，第三階段就是2奈米廠，第四階段就是1奈米廠？」蔡正元指出，台積電去美國設廠一事，需要蔡英文、蘇貞昌、王美花等人的許可，這是否代表他們幾人已「很有遠見」地批准此事，更質疑「她們好像樂於把台積電變成『美積電』，把『護國神山』變成『護美神山』」。

而針對張忠謀向習祝賀一事，蔡正元也說，此事只有蔡英文的代表可以做，其他人做了就會被打成「舔共」。

張忠謀日前表示，APEC行前，府方唯一指示為若有機會不必迴避見面或打招呼，至於向習祝賀與聊到他私人的健康問題，都是他自己的主意；國安會副祕書長徐斯儉則透露，蔡英文有特別交待，對於這點，總統表達尊重。