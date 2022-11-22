原物料成本高，加上中國大陸疫情降低市場消費力，南僑(1702)自結10月獲利大減逾7成，幸好12月即將邁入傳統旺季，營運可望漸漸回穩。

南僑自結10月稅後純益1225萬元，月減73.38%，年減83.91%，每股純益0.05元，前10月稅後純益4.6億元，年減47.14%，每股純益1.85元。

南僑轉投資上海南僑食品同樣受到封控影響，10月稅後純益人民幣361.9萬元，年減86.94%。

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