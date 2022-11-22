品安(8088)召開法說會，公司第三季每股盈餘1.24元，創下歷史第四高且為九年半以來新高紀錄。記憶體市況預估到明年第三季可望會好些，不過市場尚有很多變數，現階段各家庫存仍高，DRAM供過於求對品安是樂觀其成，董座認為，訂單狀況健康，今明年營運相對樂觀。

品安以堅強的研發技術和紮實的製造能力，提供客戶客製化設計、專業代工(OEM)以及設計代工(ODM)的服務，全面滿足客戶的需求。

在生產設備方面，近幾年每一年都會投資1-1.5億元，執行設備增加或改善作業，目前具備21條SMT線及自行研發的自動組裝、測試設備，並建構智慧型製造管理系統(Intelligent Manufacturing System)，除記憶體模組及快閃記憶體相關產品之設計製造外，更擴及機械鍵盤、顯示卡、醫美電子產品、工控記憶體模組、觸控控制板與讀卡機等多項產品之電子製造服務，是品安的絕對優勢。其中顯示卡方面，先前挖礦機風行，公司也接觸相關客戶，雖然近期挖擴需求狀況下滑，公司與顯示卡客戶也維持比較良好關係維護，甚至參與研發，對顯示卡產品也跳脫傳統應用。

品安2022年截至10月31日為止，累計營收為新台幣14.32億元，年減2.62%。累計銷貨數量為2388.8萬片，年增8.15%。營業額小幅減少，但銷量反而成長亮眼。品安發言人吳惠珠說明，品安先前年度營業額皆可達30億元，然毛利率都是個位數，於是公司在2018、2019年便思考調整，以提升高毛利率訂單進行調整，雖然營業額降至20億元以下，不以衝營業額為主要，走向純代工，但毛利率拉高，2019年後讓毛利率回到兩位數呈現。

品安第三季毛利0.91億元，季增20.21%、年增132.26%，年度逐步上揚。單季每股盈餘1.24元，創下歷史第四高且為九年半以來新高紀錄。品安董事會通過111年第三季個別財務報告，2022年前三季累計銷貨毛利為新台幣2.20億元，年增105.43%。前三季營業利益1.51億元，年增184.38%，稅前淨利2.11億元，年增369.81%，本期淨利1.67億元，年增387.90%，歸屬於母公司業主淨利1.67億元，年增387.90%，基本每股盈餘2.75元，相較去年同期的0.56元大增。

而品安獲利較去年同期大增，甚至比同行表現佳，吳惠珠表示，公司庫存控制得宜，庫存水位約一個月偏低，庫存跌價低。而庫存調低，因為DRAM今年市況走疲，市場受到庫存水位偏高、供過於求價格持續下滑、烏俄戰爭導致氣體供給受阻、運輸不順、全球通膨、缺料等影響較重，不過品安已事先做些籌畫，讓影響程度降低，面對今年公司營運屬不錯年度。

DRAM及NAND市場中長期趨勢，NAND/DRAM營收將創新高，商用及電競機種筆電需求增加，DDR5新產品量化增加銷售額。其中關於DDR5預估在今年第四季或明年會更佳發酵，今年占比仍不高，但DDR5對品安未來也是一個新契機，料件、代工等事宜亦都已事先做規畫。

品安董事長謝吳沛表示，公司不做財測，推估PC市況在明年上半年仍不佳，公司將會把重點放在伺服器記憶體模組跟DDR5上。記憶體方面預估到明年第三季可望會好些，不過市場千變萬化，尚有很多變數，現階段各家庫存仍高，但對公司來講是利多，品安做為專業模組生產廠，原料愈多，客戶勢必需要快速清理庫存，便拉抬公司訂單生產力道，所以DRAM供過於求對品安是樂觀其成。

董座表示，最辛苦的時候就是DRAM大缺的時候，會衝擊產量，而如今DRAM不缺，訂單狀況健康，今明年營運相對樂觀。股利政策方面，歷年現金至少都發一半，今年賺頭可期，明年可望會發更多。

品安今年第三季資本支出約1.5億元，後續幾個月將不會有太大資本支出，謝吳沛提到，DRAM供過於求將可望提高產能，進一步投入設備，不過還是得看明年的需求狀況，以目前訂單狀況，有機會持續提高資本支出水位。品安今年前三季長期貸款是0，整體負債比不到15%，公司現金水位充裕。所以訂單有需要就會進行投資。