台灣證券交易所審核第三季財報後，潤泰全(2915)、聯合再生(3576)每股淨值回升到10元以上，將自今天起恢復融資融券交易。

證交所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司（不含金融控股公司）公告並申報第三季財報每股淨值資料，其中，潤泰全、聯合再生每股淨值回復至票面以上，恢復融資融券交易。

另外，吉祥全(2491)、無敵(8201)每股淨值低於票面，今起暫停融資融券交易。