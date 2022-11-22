T1職籃聯盟桃園永豐雲豹球星霍華德(Dwight Howard)在20日比賽中，因與隊友不慎碰撞，產生左膝不適的情況，團隊研判應休息兩周，待完全無礙後再復出。昨(21)日晚間女星賈永婕和「首度客運」千金李晶晶到餐廳用餐，魔獸本人也是座上賓， 兩人趕緊像個小粉絲要求合照，賈永婕還笑說「兒子媽媽可以在你面前橫著走一陣子嗎？」

賈永婕和李晶晶昨(21日)晚間在臉書分享用餐的照片，一行人除了彼此親友，連近期加盟T1聯盟的昔日NBA球星魔獸也是賓客，李晶晶開心說魔獸吃了她親自包的傳統中式料理「富貴雙方」，還吃了2盤左宗棠雞，興奮喊：「So nice他真的什麼都try！(嘗試)」，「Happy night with super nice people(與很棒的人度過快樂的夜晚)。」

至於賈永婕把握良機和身高208公分的魔獸合照說：「我越來越小隻了啦⋯⋯兒子媽媽可以在你面前橫著走一陣子嗎？」，從畫面中，賈永婕的模樣小鳥依人，雙眼還樂歪成一條細彎線，難掩心中的崇拜、激動情緒，釣出不少粉絲樂喊：「這樣兒子應該每天崇拜媽媽」、「這真的可以炫耀一輩子！！！」、「美少女笑的太開心了」、「太猛，走路有風了」。

此外，還有許多人注意到霍華德褲檔那一包，「好大」、「哇X他褲襠藏槍啦」、「隨身攜帶武器」、「不是只有我放大來看吧～」、「身為一個汽車維護員，口袋裡有隻扳手也是正常的～」，賈永婕見到留言後幽默回：「哪裡大？」，逗得網友回覆：「我也注意到，有人和我一樣的天賦」，意外引起話題。