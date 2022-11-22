中信金(2891)子公司台灣人壽攜手中華民國身心障礙聯盟，為身心障礙族群量身訂做金融保險課程，舉辦巡迴講座暨考照輔導班，若考取人壽保險業務員資格，更進一步提供獎學金，以提升身障朋友專業知能，鼓勵發展保險職涯，促進多元就業。

台灣人壽與障盟於台北、台中、台南、台東共舉辦5場巡迴講座，近80人參與，講座中障盟分享身心障礙者權利公約（CRPD）平行報告內容，協助身障者了解自身權益，台灣人壽更投入經營策略、營運規劃與教育訓練等10個單位，為身障者規畫專屬課程，增進金融保險專業職能，同時邀請有興趣成為保險顧問的學員，參與「人身保險業務員資格」輔導班，日前已有學員取得證照獲得獎學金。

台灣人壽指出，「共融社會」是台灣人壽的永續願景，不僅透過保險本業關注弱勢族群，推出多張弱體保單，更為身心障礙、高齡族群制定合理的核保政策，擴大各族群知的權利，透過無障礙網頁、官網特定商品有聲書、放大字體等多元格式達到資訊近用；今年10月推出線上手語翻譯平台，提供聽語障者適切服務，確保客戶在投保前、投保中，以及投保後的保險服務過程都受到對等、合理且溫暖的對待。