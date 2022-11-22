提升建築代銷產業專業營運，及培育建築代銷菁英人才，台北市不動產代銷經紀商業同業公會與中國文化大學簽定專業技術交流與研究發展產學合作備忘錄，協力推動建築代銷相關政策制度及法規完善、建築代銷領域實務及研究議題，達成學以致用的產學合作目標。

王俊傑理事長致詞時表示，建築代銷產業要能持續茁壯，必須不斷注入專業新血，與文化大學建立產學合作關係後，希望能成為相互支援、回饋的長期夥伴關係，未來公會除將安排文大學生進入各會員公司進行實務實習，亦將推派公會成員至文大進行專題講座，並協助開設建築代銷相關課程。

王子奇校長向與會貴賓提到，不動產代銷行業涵蓋土地開發、建築設計、產品定位行銷等專業。文化大學環境設計學院包括：都市計劃與開發管理系、建築系、景觀系等三個與建築代銷業高度相關的科系。其中，本次產學合作的代表系所，都市計劃與開發管理系，不論在教師專長、課程結構、專業人才培育方向等層面，皆與建築代銷業高度契合。因此，非常樂見不動產代銷公會與文大緊密合作。文大環境設計學院楊松齡院長則指出，未來將與公會共同籌辦建築代銷專業論壇，藉以推動建築代銷相關制度與法令規範的精進，並達成共同培育不動產經營管理與建築代銷專業人才的產學合作目標。

台北市不動產代銷公會由王俊傑理事長、王明正副理事長率領公會理監事及公益委員會成員與會，中國文化大學則有王子奇校長、環境設計學院楊松齡院長、陳維斌國際長、都市計劃與開發管理系徐國城主任等多位師長出席。

簽約儀式並邀請台北市地政局張治祥局長、不動產開發商公會全聯會陳春銅名譽理事長、不動產估價師公會全聯會郭國任理事長等貴賓蒞臨見證。