綠界科技(6763)指出，將於2023年上半年推出殺手級應用「綠界Pay」APP，協助賣家低成本有效導流獲客、並與買家能夠有效即時溝通商品內容及運送貨物狀態，買家掃碼即可從不同網站快速付款購物，安全又有保障。

綠界科技今年第三季單季營收3.75億元，稅後淨利0.93億元，年增5.69％，再創單季新高，每股盈餘5.23元；累計前三季稅後淨利2.56億元，年增6.18％，每股盈餘14.77元。

綠界科技擁有34萬個收款客戶，一年成功處理近5,000萬筆交易，處理的總金流量超過770億元，因為掌握龐大資料量，對於系統安全性、穩定度、處理效能、可擴充性等要求相當高，也因為有穩定系統，帶來不少產生自有流量客戶，持續推升營收及獲利走高。

綠界科技指出，面對處理的總金流量GMV越大，安全穩定的自動化系統越為重要。在資安防護上，導入ISO 27001資訊安全管理系統，透過PDCA（循環式品質管理）作業，強化資產管理、風險評艦、人員安全、實體設備安全、權限控管、資料加密、安全開發流程、網路安全、資安事件管理、稽核及遵循性等面向，由SGS驗證通過。

針對機密交易資訊信用卡卡號保護，亦每年通過PCI DSS Level 1（支付卡產業資料安全標準）驗證，強化相關處理及儲存設備、系統及網路之安全控制項目，確保卡號不會遭任意濫用及外洩。

個人資料保護上，提供客戶一站式的管理平台，客戶可於自身網站或使用購物車串接所需服務API以存取、管理相關業務資訊。針對所蒐集個人資料，定期盤點組織內個資，識別個資含量、風險高低以規畫執行個人資料保護及資訊安全強化措施，相關加密、權限管理及實體、系統、網路安全規範皆明文訂定遵循。

面對DDoS可能的攻擊事件，設置多層次防禦機制，阻擋DDoS攻擊，如CDN雲端防護、電信等級DDoS防禦、本地端防護設備防禦、聯合應變小組由專人負責監控系統資源狀況，並配合固網業者DDoS防護NOC支援團隊7x24監控，雙方可隨時因應不同攻擊手法聯繫，即時針對不同的攻擊手防來進行DDoS防禦機制的調整及確認，大幅度提升DDoS防禦的靈活性及強度提升。