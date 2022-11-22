小編今（22）日精選5件不可不知的國內外財經大事。市調機構集邦科技指出，美國逐步擴大對中國半導體相關禁令，似乎有往面板供應鏈擴散的跡象，考慮到中國在顯示相關技術以及產能上都已達一定的優勢下，美國目前應不至於直接對面板供應下達相關禁令，不過面板上游的驅動IC等半導體零組件市場已出現反應。

【1】去中？ 去美？ 面板驅動IC供應鏈 出現分流

市調機構集邦科技指出，近期據悉部分品牌已著手清查面板供應鏈內半導體料件的供應來源，雖然沒有主動禁用，但一定程度也在避免萬一禁令擴大範圍，能確保有備源方案。另一方面，由於半導體禁令的延伸，整個面板驅動IC的供應鏈中，有可能會逐漸出現分流的跡象，分別朝「去美化」與「去中化」的兩極方向發展。

【2】張忠謀證實：台積3奈米赴美

台積電創辦人張忠謀被問到台積電最先進3奈米製程是否可能轉移到別的國家，例如美國？張忠謀說，現在有一個計畫，差不多敲定，就是同亞利桑那州「3奈米是phase 2（第二階段），5奈米是phase 1（第一階段）。」首度證實台積電在美國5奈米廠投資之後，將繼續興建更新一代的3奈米廠。

【3】沈榮津：美光明年在台還有大投資

台灣半導體實力在國際上有目共睹，行政院副院長沈榮津21日接受專訪表示，國際科技大廠將接踵在台落地，加碼投資台灣，其中美光最先進製程明年要在台灣落地；荷商艾司摩爾（ASML）要落腳林口打造亞洲專屬園區（PARK）；而台積電1奈米廠落腳龍潭園區，將投資兆元、帶來上萬個就業機會，且帶動食衣住行產業遷徙繁榮地方，未來桃園會像個「聚寶盆」，尤其台積電在北中南陸續投資先進製程，台灣會是一個科技島。

【4】空櫃過剩 深圳貨櫃堆到廠門口

全球海運業回歸常態，隨著運價下跌，此前「一櫃難求」的問題已轉變為空櫃過剩。陸媒21日報導，大陸製造業重鎮與重要口岸—深圳的部分貨櫃堆場內，不僅大量貨櫃靜置在地，貨櫃車司機也普遍反映訂單偏少且空櫃增多，此情況是目前大陸運輸業遇冷的縮影。

【5】投下震撼彈！搶救迪士尼 伊格爾回鍋任CEO

迪士尼董事會20日（周日）晚間無預警宣布，將撤換執行長包正博（Bob Chapek），由去年底甫卸任的前董事長伊格（Bob Iger）回鍋擔綱。突如其來之舉也預告這家娛樂巨擘即將迎向動盪時期，重披戰袍的伊格肩負整頓以及讓串流事業展現盈餘的重任，俾以提振投資人信心。