司法判決揭：違背憲法保障的正常法律程序 硬罰中天 | 誰謀殺了言論自由(第四輯)

NCC於2020年底對中天新聞台做出不予換照的決議，引發外界對將中天「關台」以打壓新聞自由的質疑。中天近日製作「誰謀殺了言論自由」系列報導，系列四為《違背憲法保障的正常法律程序 硬罰中天》。報導指出，中天從被關台的前一年起，2019至2020年就被裁罰了1000多萬元，多是政治類新聞；反觀其他頻道無論犯多大錯誤都被輕輕帶過，明顯「雙標」的舉動除讓大批街訪民眾看不下去，直呼「不公平」，也讓法律學者直搖頭。

報導指出，中天從被關台前一年起，2019至2020年就被開罰了1000多萬元，多是政治類新聞，更曾創下「2天就罰3次共200萬元」的紀錄；NCC的理由是「違反事實查證」，例如2019年3月27日「NCC開罰中天百萬民眾怒公器私用」，這則就罰了80萬元。

報導指出，NCC於2019年3月27日決議以中天新聞台「播送韓國瑜占比太大」等理由，違反《衛星廣播電視法》合計開罰100萬元。時任中天新聞副總監代理總監彭愛佳曾在NCC會議中質疑，如果有某個電視台，每天播了60%的比例，都在誇獎蔡政府好棒、民進黨好棒，也有民眾去檢舉申訴，這個電視台會不會被罰？時任NCC副主委翁博宗卻無法精確答覆此問題，NCC更對中天新聞台單一頻道做出7種處分。

不僅如此，中天新聞台報導「三市長合體 民俗觀點出現鳳凰雲展翅」，NCC依「違反事實查證和公序良俗」開罰40萬元；反觀其他頻道，在賴清德北上接行政院長這天，《民視》出現「龍頭昂首、神龍擺尾、天有異象，出現在中元普渡當天，時間點碰巧正好是宣布賴清德接任閣揆那天」；《華視》也出現了「地方開始傳說，這是象徵救世主降臨的優曇婆羅花」。同樣都有訪問氣象局或專家進行科學解釋，該有的平衡報導也沒少，卻只有中天被罰，最後更一審改判中天勝訴，雙標案例卻遠遠不僅這一樁。

面對NCC的雙標，不僅街訪民眾直呼「有夠瞎」、「不公平」，就連政大法律系教授廖元豪也以美國為例，表示若美國電視台都要拿政府的執照，且每幾年就換照一次、每換照一次就公審一次，那些電視台還敢批評、忤逆美國前總統川普嗎？何況以川普之狂，也沒有關閉任何一家媒體，可見媒體好不好，應該是讓閱聽大眾來決定的；公民批判可以對媒體批判，但最不適合對媒體指指點點、告訴媒體該做什麼內容的，就是政府。