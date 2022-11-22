“Who is the worst cheater in baseball history”



Alek Manoah: Gerrit Cole pic.twitter.com/WORDIxBbSO — Starting 9 (@Starting9) November 21, 2022

藍鳥超級新星投手馬諾亞（Alek Manoah）再次槓上洋基王牌投手寇爾（Gerrit Cole），他這次是在NBA名將伊巴卡（Serge Ibaka）的節目上開嗆，一個比較意外的場合。伊巴卡問他：「誰是棒球史上最大的作弊仔？」馬諾亞想了一下說：「寇爾是作弊仔。他把很多黏黏的東西塗在球上，讓他可以投得比較好，後來被抓到了。」

今年例行賽，馬諾亞觸身球砸中洋基打者賈吉（Aaron Judge），憤怒的寇爾走出休息區對著馬諾亞嗆聲，被隊友勸退。賽後馬諾亞輕蔑地說：「如果寇爾想做點什麼，他下次最好走出Audi的廣告商標（休息區外面的logo）。」

雙方除了有這個小小的過節，寇爾一直被懷疑是「黏黏球」的使用者，韋蘭德（Justin Verlander）、薛爾瑟（Max Scherzer）這些大投手也受到指控。特別是寇爾在大聯盟下令取締之後還多次提出意見，嫌疑更大。韋蘭德則是在今年全票當選美聯賽揚獎，證明他本來就不需要黏性物質。

伊巴卡是NBA球員，他會說4種語言，同時是廚師與時尚專家，在youtube開了節目《你有多餓》做菜給他的來賓享用。伊巴卡還調製一杯很噁心的茶，如果來賓拒絕回答他尖銳的提問就得喝下那杯茶。「誰是作弊仔？」這個問題最後被馬諾亞正面答覆，伊巴卡只好自己乾了那杯噁爛的茶。