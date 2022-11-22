許多當過兵的男生對把棉被折成豆腐干不陌生，一名女網友表示，當兵的弟弟放假回家，飯後在廚房洗碗，她再進廚房查看，發現弟弟把抹布摺成有稜有角的豆腐干，她將其拍下PO上網，隨即吸引上萬網友朝聖，不少人認為她的弟弟一定是新兵菜鳥，開玩笑說「叫你弟冰箱關好，一股菜味」。

原PO近日於臉書社團《爆笑公社2》上傳一張照片，背景是家中的廚房，只見黑色大理石檯面的角落，一塊白色綠滾邊的抹布被摺成「豆腐干」，她看了哭笑不得說，「當兵的弟弟放假回家，洗個碗後就變這樣」。

弟弟把折好的抹布整齊的放在角落。（圖／翻攝自爆笑公社2）

圖文曝光，瞬間吸引上萬網友按讚、留言，「這樣也行，太厲害」、「連在家都這麼想念在營中呀」、「代表他很認真在當兵」、「現在當兵只要4個月，不會摺這個了啦」、「應該是新兵一個月」、「叫你弟冰箱關好，一股菜味」、「一看就知道是中心的菜鳥，下部隊誰還會摺這個」、「這不填個志願留營表說不過去」。

留言中也有人提醒抹布要打開、攤平才不會發霉，「濕抹布折這樣會發霉啊弟弟」、「這樣抹布何時才會乾啊？會發霉的」、「這樣抹布不會乾，他在軍中敢把毛巾摺這樣，馬上被輔導長約談」、「抹布不會乾」。