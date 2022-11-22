桃園一名女外送員小婷（化名）與同為外送員的已婚男子交往，數度前往對方家中發生性行為，遭到正宮抓包並求償。桃園地院審結，判小婷須賠償正宮40萬元為適當。可上訴。

判決書指出，正宮主張，與丈夫結婚10年，育有2名子女，丈夫與小婷均從事外送員工作，未料，小婷明知她丈夫已婚，仍於去年7月間天天在住處發生性行為，她偶然查看丈夫手機訊息，發覺小婷稱呼丈夫為「老公」，才得知這段不倫戀。

正宮控訴，她曾聯繫小婷，希望小婷不要再與丈夫聯絡，未料小婷允諾後卻食言，仍持續與丈夫來往，她認為小婷的行為已經嚴重破壞家庭圓滿，使她承受巨大精神痛苦，故依法向小婷求償100萬元。

對此，小婷辯稱，她與男方的通訊軟體對話內容與互贈禮物並未逾越一般社會倫常，縱使她真的踰矩，正宮也早已於今年2月間表示原諒她，承諾免除債務，不得再以同理由請求賠償金。

桃園地院審理時，法官勘驗男方的證詞，認定男方與小婷多次發生性行為，對話紀錄中，男方曾傳送跳蛋商品購買連結給小婷，當時小婷回覆，「老公好好休息」、「老公壞壞」等語，均可認定小婷的行為確實侵害正宮配偶權，酌情後判小婷要賠償40萬元為適當。可上訴。