桃園一名人夫去年11月懷疑妻子與舊情人藕斷絲連，質問後對方否認，他竟暴怒毆打對方，並當場摀住口鼻使對方窒息，事後將屍體裝進桶子放在陽台，再回老家與女兒吃飯，謊稱妻子跑掉了，隔日才自首；法院一審判無期徒刑，檢方上訴，法官認為男子是想珍惜與女兒最後相處時間，才未即時報案，改判12年徒刑。

判決書指出，男子去年11月29日晚間趁妻子熟睡時擅自查看對方手機內臉書通訊軟體，發現對方與其他男性朋友對話，懷疑被戴綠帽，隔天早上妻子發現手機被偷看後，先是傳訊息罵男子三字經，男子當即請假返家，質問妻子「你為什麼要這樣對我，我有看到妳臉書的小帳號了」，對方回「那都過去了」。

男子稱妻子仍與舊情人聊天，妻子說只是看到訊息回覆一下，男子爆發怒火，先出拳朝妻子狂毆，造成對方頭臉部嚴重挫傷，口腔內出血後倒地，男子再跨坐妻子胸口，妻子不斷飆髒話、揮手抵抗，男子最後一手摀住妻子嘴巴，一手捏住鼻子，使之窒息直至呼吸衰竭死亡。

男子當下把妻子屍體裝入大型塑膠袋中丟在餐桌下，聯絡母親將2個下課的女兒接走，再向大姊謊稱妻子跑掉了，之後又把屍體裝至橘色水桶內放在陽台，再回老家與女兒相聚，隔日才向警方自首，全案曝光；法院一審判無期徒刑，褫奪公權終身；不過檢方認為男子第一時間稱妻子跑掉，試圖掩蓋犯行，決定上訴。

二審法院認為，男子當下考量到馬上報警必然會為警方逮捕，而他尚有兩名幼女，長女五歲，次女三歲，想珍惜與女兒們最後相處時光，並安排女兒託付家人照顧後，才能放心自首，案發後男子未避走他處，法官認為他心中悔悟，爰依刑法第62條之規定，減輕其刑為12年，仍可上訴。