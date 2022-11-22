世界衛生組織（WHO）今天警告，由於烏克蘭的輸電網路在俄羅斯一連串攻擊中受到重創，今年冬天有數以百萬計烏克蘭人的生命陷入險境。

法新社報導，在氣溫驟降之際，莫斯科當局一直針對能源基礎設施發動飛彈攻擊，導致全國各地民宅斷電。

WHO歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）告訴記者，這種損害對烏克蘭衛生系統造成「破壞性影響」。

他警告：「今年冬天將攸關生死…危及烏克蘭數以百萬計人命。」他說，可能有多達300萬名烏克蘭人會離開家園尋找溫暖安全的庇護所。

他也說：「由於疫苗接種人口不足，他們將面臨特殊的健康困境，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、肺炎、流行性感冒等呼吸道傳染病，以及罹患白喉和麻疹的嚴重風險。」

與此同時，烏克蘭表示，已在南部城市赫松（Kherson）發現4處俄羅斯實施酷刑的場所。

俄軍本月稍早撤離赫松，留下苦難和破壞的痕跡，這是俄軍入侵烏克蘭近9個月來，唯一成功奪取的烏克蘭地區首府。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1111122