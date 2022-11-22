中國10月社會零售銷售年減-0.5%，是自5月以來再度負成長，反映整體消費動能持續轉弱，主要由於二十大召開期間，在維穩需求下防疫政策明顯加強，造成國內消費和生產活動進一步回落。

PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，儘管中國10月經濟數據不如預期，但人民幣受惠於G20期間中美互動，以及市場對聯準會將減緩升息幅度的預期，陸股走勢似已擺脫最低迷時刻，持續呈現反彈上揚。許智洋分析，本月11日中國政府宣布放寬防控措施後，顯示清零對經濟的衝擊將逐步減少，展望短中期有機會出現消費潮，以緩解目前製造業的需求端壓力。

許智洋認為，中國政府近期採取漸進式的鬆綁防疫政策，然長期防疫後的家庭消費能力與意向低迷，也缺少具備規模的刺激措施，雖然金融16條試圖疏通信貸狀況，但成效實際有待觀察，接下來仍需持續觀察就業狀況能否如預期好轉，長線消費動能才能夠延續成長動力。

永豐投顧提醒，大陸本週將有4010億逆回購到期，且時值月末，人行或繼續以大額逆回購向市場挹注短期流動性；其次鑒於中國新增確診數快速攀升，以及各地方存在疫情防控不同調的問題，且11月的高頻指標顯示經濟活動尚未有明顯起色，短期經濟表現仍將受疫情壓抑。