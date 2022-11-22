大陸男星王鶴棣帶著《蒼蘭訣》的高熱度，一舉一動都備受粉絲關注。日前，他的新劇《以愛為營》開機，如火如荼的展開一系列拍攝計畫。豈料，有人拍到在現場有一位女性臨時演員，衝上前要抱住王鶴棣，口中還高呼「為什麼不可以抱。」在網路上掀起熱議。

王鶴棣以《蒼蘭訣》爆紅後，擄獲廣大女友粉的芳心，不少粉絲們紛紛表示王鶴棣是心目中的最佳男朋友或是結婚對象。使他多次登上熱搜版面，連老家開的餐廳，也因此門庭若市，不少人蹲點在那裡希望能偶遇男神的親臨。

近日，王鶴棣的新劇《以愛為營》在橫店開機，各項拍攝內容一一展開，而不少粉絲們也舉著大砲(高價位相機)在場外引頸期盼偶像的身影。豈料，有網友爆出一則影片。只見影片中王鶴棣正和女主角白鹿對戲，此時有一位女性臨演從旁殺出，張開雙手飛奔撲向王鶴棣疑似要抱抱，嚇得他與白鹿連連倒退數步閃開。女臨演討抱失敗還想再次行動，遭到現場工作人員攔下後，口中連連高呼「王鶴棣我愛你。」等字句。此外，女臨演更向工作人員表示「你們都收我錢了，為什麼不可以抱。」讓粉絲們相當震驚，呼籲工作室做好安保工作。

事實上，隨著王鶴棣的爆紅，他的私生飯(做出跟蹤、騷擾等未注意追星分寸的粉絲群體)問題也日益嚴重。日前，才被陸媒報導有粉絲跟車、追入機場等行為，讓王鶴棣的工作室發出嚴正聲明呼籲停止危險行為。而今，傳出有女臨演在片場做出如此行為，讓粉絲們相當不滿。譴責工作室與劇方不重視演員的人身安全，在微博上掀起熱議，紛紛留言表示「拜託劇組好好招人吧」、「工作室招個好一點的保安吧」、「請工作室重視藝人在工作時的人身安全，別讓私生飯有機可趁。」