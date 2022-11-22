美國拜登政府近期以維護國安與國家利益為由，嚴格制裁大陸晶片業，並以先進製程為主要目標，盼藉此削弱大陸的高科技與軍事實力。專家分析，拜登試圖建立一個「反大陸價值觀」的聯盟來削弱大陸的競爭力，北京則透過與美國盟友一對一的會面來破壞該集團的凝聚力。

CNN報導，大陸國家主席習近平先後參加G20、APEC峰會引起全球關注，即使大陸因貿易、地緣政治甚至是西藏新疆問題，與國際間的關係不佳，但澳洲國立大學台灣研究計畫的政治學家Wen-Ti Sung認為，近期習近平的旋風外交與多場國際談話，證明大陸還是有足夠的聲望與能力，讓國際間願意尋找合作的途徑。

美國雖不斷透過「反大陸的價值觀」拉攏盟友，企圖孤立大陸在國際政治、經貿領域上的地位，但Wen-Ti Sung提到，習近平此次也透過與美國盟友們一對一的會面，企圖削弱該聯盟的凝聚力。

例如，習近平與荷蘭首相呂特（Mark Rutte）的會面，關注半導體與經貿問題，習近平多次強調脫鉤大陸的嚴重性，並呼籲不要將經貿政治化，最後甚至還邀請呂特明年訪問北京。

此外，習近平與拜登的會面也具指標性意義，Wen-Ti Sung分析，習近平在會談上展現自信與微笑，成功向大陸人民展現「G2」的時代已經來臨，大陸與美國成為並駕齊驅的世界強權。