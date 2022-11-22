國泰金(2882)公布11月國民經濟信心調查結果，由於疫情趨緩，國內防疫管制持續鬆綁，本月景氣展望與大額消費意願走升；而美股引領全球股市反彈，股市樂觀情緒與風險偏好回溫。

國泰金本月調查指出，國發會最新公布的9月景氣對策信號降為黃藍燈，領先與同時指標續跌。隨著防疫管制持續鬆綁，景氣展望指數由上月-37.2微幅上揚至-32.8，現況指數由上月-54.1走升至-53.2；民眾薪資上漲預期指數由上月-5.3小升至-5.0，大額消費意願指數則由上月-4.7走高至-2.3。

主計總處估計2022年經濟成長3.76％，通貨膨脹率2.92％，本月調查結果顯示，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為2.65％，與10月調查值持平，71％民眾認為2022年經濟成長率會達到2％以上；民眾對於2022年平均通膨預期值為3.05％，略低於10月調查值3.07％，92％民眾認為2022年通貨膨脹率會高於2％，其中64％民眾則預期通貨膨脹率會高於3％。

本土疫情有趨緩跡象，政府的防疫管制持續放寬，投資人信心回溫。民眾對股市的樂觀指數由上月-33.8回揚至-22.4，風險偏好指數亦上月-10.7走升至-8.3。