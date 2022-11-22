九合一選舉將於11月26日投票，各候選人把握最後階段拉票。尋求連任的國民黨台北市議員游淑慧也積極在內湖、南港選區掃街。游表示，她昨日站在宣傳吉普車上時，突然接到一通電話，對方說：「您好，我是蔣萬安競選總部的志工，想拜託您支持6號蔣萬安。」她則笑回：「我一定會支持，因為我是游淑慧。」讓大批網友跌破眼鏡忍不住笑翻。

游淑慧昨（21）日在臉書發文表示，昨天她站在吉普車掃街時，發生了一段「蔣萬安跟游淑慧拜票」的意外插曲。當時手機響起，她蹲下來接，手機那方說：「您好，我是蔣萬安競選總部的志工，想拜託您支持6號蔣萬安。」她則噗哧一笑回道：「我一定會支持，因為我是游淑慧。」游也打趣表示，她改天也要打去跟萬安拜票。

此文獲得超過2000個讚，迴響熱烈。網友紛紛表示：「我快笑死了！妳也太可愛了吧」、「哈哈哈好好笑！」「這是在拜票還是拜碼頭？」「妳笑起來真的很靦腆耶！上星期四在東湖市場，我終於握到妳的手了，很抱歉，太用力！」「好暖心，國民黨有妳真好」、「淑慧加油加油」、「這次選情非常緊繃，妳一定要好好加油」。