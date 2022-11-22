同樣抽到3號的國民黨台南市長候選人謝龍介(中)今早與市議員候選人林燕祝(右)、曾培雅(左)一起站路口宣講拜票。(曹婷婷攝)

謝龍介昨晚直播到半夜12點15分，他說，已經開始實習「馬上辦中心」。(摘自謝龍介臉書)

選舉進入倒數，國民黨台南市長候選人謝龍介今早「333」街頭開講，他說，最後幾天將站路口、車隊掃街拜票衝刺，「我們已經準備好了，台南市民也知道我們準備好了。」他說，目前已透過直播開始實習「馬上辦中心」，允諾當選後將當「直播市長」，每天直播到深夜12點，直接與民眾互動。

謝龍介昨晚於花園夜市舉辦募款餐會，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜等藍營大咖南下站台力挺，今早7點20分則與同樣抽到3號的國民黨永康區市議員候選人林燕祝、東區候選人曾培雅，3人攜手在永康區與東區交界的金三角廣場大樓宣講、發文宣向路人拜票，尋求支持，還有開車路過的熱情民眾搖下車窗為他加油打氣。

謝龍介提到，昨晚募款餐會結束後，他接續開臉書直播，實習「馬上辦中心」，原本預計到12點下班，結果因為民眾反應太熱烈，還因此加班15分鐘。他說，現在開始實習「馬上辦中心」，當選後也會持續這麼做，每天從早上8點服務到半夜12點。他打趣「所以，我真的只能做4年，因每天8點服務市民到12點，沒辦法做8年！」

謝龍介說，由於現在跟多民眾、網友都習慣在線上反映對市政的看法與意見，昨晚即有人反映山區被列為水源保護區而無法開發、道路哪裡坑洞多等，透過直播跟民眾互動雖需要花時間，但可以得到很多回饋，「未來政務官要有這個概念，不要怕批判」，如有以訛傳訛傳聞，也能直接回應，導正事實。他說，會用網路的就透過網路溝通，很多長輩不會用網路，則會面對面傾聽。

爭取連任的台南市長黃偉哲今天也安排兩場車隊掃街遊行，上午9點從鹽水區武廟出發，於大新營區展開車隊遊行，下午則將從安平區228紀念公園出發，於安平區、南區偕同選區議員候選人一起掃街，呼籲鄉親本周六集中選票支持，讓民進黨議員紅不讓、市長連任當選。