新竹市長選舉詭譎多變，前新竹市長林政則22日接受網路節目「千秋萬事」專訪，林政則有兩大強調，針對副議長余邦彥的「轉向」，林耕仁沒有怨言更沒出惡言，還祝福余邦彥高票當選；另是澄清，他不是說高虹安是「好人」，而是說高虹安「不是壞人」。

國民黨新竹市長候選人林耕仁競選總部榮譽主委林政則今天接受王淺秋專訪時表示，他在政壇這麼久，也是第1次看到這麼複雜的選情，真是詭譎多變。對於副議長余邦彥的轉向，林政則說，這部分還沒得到完全確定啦，但大家有不同的觀點，都會予以尊重，林耕仁沒有怨言，而且還回信祝福余高票當選。

他說，林耕仁身為候選人，站在總部「中間」，總部內確實有兩邊的意見與磨擦，他還原當時他與許修睿、林耕仁共同決定不要再打高虹安的原委。他強調，這是為求勝利，但當然內部都會有不同的意見，余邦彥可能認為有戰略與政治上的其它理念而轉向，不過這是危機也是轉機，目前看起來，已激起全黨的危機意識，對總部反而是集氣的轉機。

對於高虹安是好人之說，林政則同時也澄清，當時他是說高虹安「不是壞人」，而不是說「她是好人」，他覺得真的打的太過嚴重了，這不是他認為選舉應該有的，選舉不用選成這樣，不過確實沒想到會引起這麼大的風波。

林政則說，「壞人」是對社會有破壞，對別人有傷害，「好人」則是對社會有貢獻、對國家有貢獻，高虹安也還沒有法院定罪，一直說她很壞，不必這樣啦。

他表示，林耕仁是很敦厚的，20幾年來都不曾聽他會要去設計誰，是忠厚實在的，是很好的朋友，站在他旁邊絕不會被他出賣，他更不會傷害人，而且講話算話，當天余邦彥要轉向，林耕仁還祝福他高票當選，從這就可以看的出來他的敦厚。

林政則也再還原當天決定不再「打高」的原委，他說，一早林耕仁就到他家討論，答應不去北機站送檢舉資料，但沒多久又再來討論說有人反對，期間有些激烈討論，年輕幹部是認為應該追打，聲勢才會回來，最後再與議長許修睿討論，許也認為應該收手不要打，讓選主軸回歸到政見，所以才有那場記者會，並由「年紀最大」的林政則來講高虹安不是壞人，從那天起不再追打高。

林政則說，現在是要下架民進黨，里長那天去高虹安的造勢會並非「倒戈」，應該是「應酬」成分比較多，什麼帶槍投靠，其實都是空包彈啦，里長自己也要選，壓力也很大，多少要作面子，要體諒里長的困擾與為難，而且名單確實有些問題。

現在藍軍已喊出「團結新竹人，搶救3號林耕仁」的口號，現在就是鞏固票源，集中票源，激起國民黨團結之力，回歸政見爭取支持，同時要打棒球場、大車站、總圖、關埔國小是否有疏失等相關問題，因此有除弊三部曲。

林政則認為，很多網路新聞與訊息，造成林總部內部的受傷，議會老同事突然轉向，他覺得是因網路的不實訊息而中計了。

林政則說，棄保效應是每個人的政治理念不同，但目標一致，但在國民黨來說是沒有棄保的問題，更沒藍白合，地方絕不會做這種事，選民自己會選擇。目前就算有幾位黨籍議員因自己有別的理念而轉向，但國民黨的基本盤還是最好最穩的。

主持人也再問林政則，「如果高虹安不是壞人，新竹的壞人是誰呢？」林政則則是四兩撥千斤的強調，國民黨絕無棄保，他覺得選情仍是很膠著，不過，他仍很有信心，大家合不來，就各自努力了，他強調，選舉主軸應該都還是藍綠對決，由歷史來看就是還沒看到有第3黨出線的情形，所以這次也還是會回歸到藍綠對決。