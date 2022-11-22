因沒支付家用被大S提告，讓潛沉半年多的汪小菲昨(21日)再度親上火線回應，對象不只前妻，還有小S和小S的老公許雅鈞，昨汪小菲宣布會回台跟大S對決，網紅陳沂人在京都，不忘關注此事，虧汪小菲連電費、床墊的錢都要計較，反問死亡問題：「但我其實很期待小菲要怎麼正面對決？首先，他要可以入境吧？」

陳沂昨晚發文：「在京都賞楓玩了一天，回來看到汪小菲暴走，真是太精彩，大概就是大S依照離婚協議向他請求分割財產，然後小菲就爆炸了，開始在微博接連發文數落S家的不是，把徐媽媽、小S甚至小S的女兒都抓出來鞭。」

陳沂發文。（圖／翻攝自陳沂臉書）

而先前因為節目《幸福三重奏》自嘲變成汪小菲粉絲的陳沂，如今感嘆汪小菲太計較，昨天氣沖沖地揚言今天就要來台灣對決，好奇汪小菲是否已經拿到相關文件，其他網友則說：「要先可以出境」、「看到大S這麼幸福不是滋味吧，氣噗噗」、「我只想問小S是跟他有什麼深仇大恨？每一次都要先罵她，哈哈哈哈哈」、「要開始下注了嗎？」。

根據相關法律，台灣目前還沒全面開放大陸籍人士來台，需「持有效居留證者」或「持有效入出境許可證者」符合下面7點資格之一才能來台，1、國人及持居留證者之陸籍配偶及未成年子女。2、短期探親及奔喪（含運回遺骸骨灰）。3、司法人道探視、探視重病（傷）親屬、領取公法給付、辦理遺產繼承。4、商務履約、跨國企業內部調動人員。5、航空、航運公司駐人員；航空器、船舶之機組員、船員、技術人員。6、大專校院之學位生及研修生。7、國際醫療（含陪同）人員。上述規定自本月7日起適用。