民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今早赴大園市場掃街拜票，接著將到中壢與蔡英文總統、桃園市長鄭文燦視察機場捷運A22老街溪站。對於蔡總統再度到桃園視察工程，鄭運鵬表示，這代表鄭文燦努力到任期最後一天，最後一個月還是有好成績。

鄭運鵬掃街前表示，上次安排大園市場掃街時確診，今來懇託大家支持，桃園航空城計畫在鄭文燦上任後獲得市民與地主信任，終於開始推動，不像過去國民黨時代是土地弊端，相信未來桃園會和航空城一起發展成國際都市，他也提出2項政見照顧搬遷戶，明年拆遷加發20％補償並給予弱勢住戶最大優惠，讓他們得到25坪居住空間。

對於蔡英文再度到桃園視察，鄭運鵬說，鄭文燦任內把過去無法解決的事一一突破，任期最後一個月還是有好成績，而機捷老街溪站是鐵路地下化整合機捷與捷運綠線的重要環節，也代表鄭文燦努力到任期最後一天。

綠營喊出「鄭文燦2.0」口號狂打政績牌，甚至傳出再給1個月就很有信心勝選，鄭運鵬表示，他是民進黨在地最資深立委，過去鐵路地下化、航空城、機捷與國道匝道等建設，都是他和鄭文燦一起突破，因此對他來說沒有選舉時間長短問題，會衝刺到最後一天。