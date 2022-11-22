周一華爾街主要指數全面收黑，科技股和晶片股表現尤其疲弱，台積電ADR跌2.84%。中國稱正面臨這場大流行病爆發以來最嚴峻的考驗，市場擔心該國可能重啟更為嚴格的防疫措施。

北京周一表示，由於感染者持續增加，該市將關閉重災區的企業和學校，並收緊進入北京的規定。

午後美股跌幅收斂，舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）稱官員們應小心避免「痛苦的經濟下行」。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）呼應戴利的說法，稱她支持在12月縮小升息幅度。

標普500能源股指數盤中一度下跌近3%，並創下4周以來新低，中國連日通報染疫死亡病例，恐進一步收緊封控措施，以及媒體報導沙烏地阿拉伯與其他石油輸出國組織（OPEC）產油國正在討論增產，原油價格應聲暴跌。隨後沙國否認正在討論增產的消息，使能源股指數跌幅縮小。能源股今年以來飆升約63%，是標普500指數11大類股中，唯一年線有望收高的族群。

市場將密切關注聯準會周三公布的11月會議紀要，以從中尋找未來升息動向的線索。目前操盤手普遍押注聯準會將在12月會議升息50個基點，而利率估將在明年6月到頂。

周一成交量偏低，在周四感恩節假期到來之前，市場交投料將更為清淡，可能更容易出現波動。

因逢感恩節假期，紐約證券交易所周四休市，周五交易日縮短。

★主要指數

道瓊指數跌45.41點或0.13%，收33,700.28點。

標普500指數下跌15.40點或0.39%，收3,949.94點。

那斯達克指數下跌121.55點或1.09%，收11,024.51點。

費城半導體指數下跌48.20點或1.77%，收2,675.83點。

★消息

周一紐約期油收跌0.44%，報每桶79.73美元，盤中一度重挫逾6%，最低跌至75.27美元。倫敦布蘭特期油收跌0.19%，報每桶87.45美元，盤中一度跌逾6%，報每桶82.31美元，為9月底以來首次跌破85美元大關。

美國10年期公債殖利率尾盤漲1.4個基點，報3.832%，盤中一度跌7.1個基點，報3.7579%。

美元指數一度上揚近1%，報107.99。

以市值計全球最大加密貨幣比特幣跌逾5%，報1.56萬美元，跌破1.6萬美元大關。

美國最大鐵路工會醞釀罷工，南韓卡車司機也在籌劃再次罷工，使全球供應鏈受阻的風險升高。

美國各交易所成交量總計為94.3億股，過去20日均量為118.8億股。