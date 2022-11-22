★分析

BMO Family Office副投資長Carol Schleif表示，投資人擔心中國可能會重新實施他們才剛要開始取消的一些防疫限制。

B. Riley Financial首席市場策略師Art Hogan表示，這削弱了我們對於中國解封將帶動全球經濟復甦的希望。

Natixis Investment Managers Solutions首席投資組合策略師Jack Janasiewicz表示，如果你想將一些獲利了結歸咎於對中國疫情急升的擔憂，那也可以。事實上，由於成交量減少的關係，操作變得非常棘手。

★類股

標普500指數11大類股，以必需消費類股漲0.98%，表現最佳，其次為房地產股漲0.72%。非必需消費類股跌1.41%，跌幅最大，其次為能源股跌跌1.39%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數下挫3.55%，收在5,717.98點。投資人對於中國疫情持續升高，以及好不容易才略為放寬的防疫政策是否將走回頭路感到擔憂。北京當局堅守嚴格的清零政策已經重創中國經濟。

★重磅股

重量級科技股方面，跌多漲少，蘋果跌2.17%，微軟漲0.34%，亞馬遜跌1.78%，Alphabet跌1.88%，特斯拉跌6.84%，Meta跌1.95%，網飛跌1.02%。

道瓊指數成分股方面，華特．迪士尼（Walt Disney）漲6.30%，漲幅最大；其次為Walgreens Boots漲2.11%。英特爾跌3.11%，表現最疲弱。

主要晶片股普遍下跌，僅應用材料收漲0.42%。輝達跌0.60%，超微跌1.51%，德州儀器跌1.59%，恩智浦跌1.80%，美光跌2.42%，高通跌2.95%，英特爾跌3.11%。

★焦點股

中國疫情持續升溫，在當地經營業務的美國賭場業者永利度假村（Wynn Resorts Ltd）、拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands Corp）、美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）和 Melco Resorts & Entertainment Ltd均下跌至少2%。

英特爾跌3.11%， 投銀Cowen將該晶片大廠的股票評級從「優於大盤」（outperform）調降至「與大盤持平」（Market Perform）。

華特．迪士尼（Walt Disney）大漲6.30%，收在97.58美元。該娛樂媒體巨擘的傳奇領導人伊格爾（Bob Iger）回鍋重掌執行長職務。由於串流媒體虧損嚴重，伊格爾上任後可能不得不開始砍支出。分析師表示，這位讓迪士尼搖身一變成為全球最強娛樂公司的傳奇人物必須展現他能多快幫公司削減成本和恢復獲利能力。

特斯拉重挫6.84%，該電動車大廠上周末表示，由於尾燈偶有無法點亮的問題，將在美國召回30多萬輛2023年款的Model 3，以及2020至2023年款的Model Y。此外，中國疫情升溫，對中國業務比重較大的特斯拉亦帶來壓力。

中國業務占比偏重的蘋果股價亦下跌2.17%，收在148.01美元。根據蘋果的中國官網，現在客戶下單購買iPhone 14 Pro系列手機，其交貨日期已經排到明年1月。以Samik Chatterjee為首的摩根大通分析師周一出具報告指出，蘋果的全球客戶收到Iphone 14 Pro/Pro Max手機的時間將推遲到明年1月。

借殼上市的約會應用程式Grindr重挫46%，扭轉上周五首日掛牌的飆漲約214%。

Coinbase重挫8.90%，收在41.23美元，其同業FTX聲請破產保護後，Coinbase股價亦隨著加密貨幣價格跳水。美國銀行分析師表示，，雖然Coinbase不是另一個FTX，但對加密貨幣市場的信心崩潰，仍將給該公司帶來阻力。

★台股ADR

台股ADR全跌

台積電ADR跌2.84%，收79.93美元，換算台股價格為498.92元。

聯電ADR跌1.21%，收7.34美元，換算台股價格為45.82元。

日月光ADR跌1.10%，收6.27美元，換算台股價格為97.84元。

中華電信ADR跌0.43%，收34.56美元，換算台股價格為107.86元。