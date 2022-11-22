今日(11月22日)是邁入冬天的第2個節氣，太陽位於黃經240度為主，在這個時候氣候嚴寒，在一些山區開始逐步降雪，因此被稱為「小雪」，而小孟老師在臉書專欄中指出「小雪」當天有6大禁忌需要注意，也提醒生肖雞和金牛座不要前往2個地點以免沖煞。

【6項禁忌】

1.不要緊閉窗門：

「小雪」不可以緊閉窗門，因為冬天濕冷，緊閉門窗容易滋生細菌，加上天氣冷很多使用瓦斯的人，容易緊閉門窗產生瓦斯中毒。

2.等太陽升起再外出：

「小雪」天老人家或者體弱多病的人，不要在清晨外出，容易著涼受凍，倘若一定要外出手腳耳朵的防護一定要做好，若可以等太陽出來溫度上升再外出可以讓身體暖暖的，也能讓皮膚不會凍傷。

3.不宜肉食與燥熱食物過量：

「小雪」冬天不宜食用過量肉類，以防血酯過高，冬天太冷引發中風危機，另外太過燥熱食物例如：辣椒、麻辣火鍋等要適量，不宜過辣，以免心血管收縮太快導致胸悶，內熱散不出引發體內上火，嚴重會有內痔與腸胃不順。

4.不宜飲酒過量：

「小雪」天剛剛初雪，天氣逐漸寒冷，過度飲酒容易腦部血液循環欠佳，誘發呼吸中止中風。

5.戶外運動不宜過晚：

「小雪」天晚上氣溫驟變，因此運動不宜過量也不宜太晚運動，以免流汗又吹到寒氣引起筋骨酸痛或者感冒。

6.兩類人要注意：

「小雪」這天生肖雞與金牛座的人，要注意不宜前往山區或海邊以免沖煞，導致身體不適。