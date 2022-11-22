有「抗議天王」之稱的柯賜海20日在家摔倒2次，送醫後堅持返家，最後卻在21日逝世，遺體經法醫相驗後初判死因為心因性休克。而台大醫院骨科醫師楊榮森曾在節目上分享，死亡多是從跌倒開始，中風、帕金森氏症、失智症、視力不良、肌少症、平衡感不好、骨質疏鬆症等7類型的人特別容易跌倒，且摔倒後，可能會引發骨折，或者是更嚴重的損傷而離世。

台大醫院骨科醫師楊榮森在節目《健康2.0》上表示，俗話說「衰老從腳開始，死亡從跌倒開始。」跌倒之後可能引起骨折，骨折以後很容易造成死亡。根據統計，跌倒造成的髖部骨折會引起很高的死亡率，其中男性為22％，女性為11至13％。不過，跌倒之後，如果造成腦出血或是其他的傷害，死亡率可能會更高。

楊榮森指出，臨床上有7種人特別容易跌倒，包括中風、帕金森氏症、失智症、視力不良、肌少症、平衡感不好、骨質疏鬆症。這幾種人都特別容易跌倒，萬一不慎摔倒，很有可能就會骨折，甚至造成更嚴重的後果。

楊榮森也說，想要強健骨質，首先是充分休息、補充體力；第二個就是要確保有足夠的環境保護，在自己運動的地方、居住的環境裡面，必要的時候可以加扶手來降低摔倒發生的機率；第三個則是要適當運動，因為運動可以幫助增加力量、改善平衡問題，因此可以降低跌倒發生機率，使死亡率下降。