七六人最近好不容易靠著明星中鋒恩比德火力全開表現，戰績重新拉回8勝8敗，沒想到《The Athletic》權威記者查拉尼亞22日搶先爆料，恩比德將因左腳中部扭傷，至少缺席接下來兩場背靠背比賽，七六人總教練瑞弗斯甚至指出恩比德可能缺賽更久時間。
這代表恩比德不會在23日主場出戰籃網、24日客場遭遇黃蜂兩場例行賽上場，其實23日主場碰上籃網比賽，七六人不僅恩比德不打，「大鬍子」哈登與馬克塞兩大主力也因傷缺陣，代表七六人將用殘破陣容迎戰籃網，甚至托必亞斯哈里斯也可能不打。
「目前還不確定恩比德是否缺賽超過兩場以上，一切要等一周後重新評估，」瑞弗斯表示，「我不擔心球隊出現傷兵潮，要試著努力克服，對我們來說，現在每贏下一場球賽就是重大勝利，我們也還有很多比賽要打，等到傷兵歸隊，我們會迎來連勝。」
恩比德本季目前出賽12場，平均拿下32.3分、10.1籃板、4.6助攻與1.8火鍋，先前他就曾因腳傷缺席4場，如今卻在前場出戰灰狼比賽，再次弄傷自己的腳，看來他在本季又將因傷打打停停，間接造成七六人戰績始終無法有效提升的主因之一。
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