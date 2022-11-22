美國聯準會持續升息，推動美元指數維持強勢格局，累計年初至今漲幅逾12%，拖累其他新興市場貨幣走勢，野村控股發布報告警告，匈牙利、羅馬尼亞和捷克，隨著財政和外部挑戰的加劇，這3國在未來一年內面臨匯率危機的風險。

根據美國財經媒體報導，野村分析師Rob Subbaraman和Si Ying Toh指出，新興市場貨幣的脆弱性目前處於20多年來最高水平，並發出廣泛風險性成長的「不祥警告」。

野村提到，由於匈牙利未取得歐盟的復甦資金，該國貨幣成為今年表現最差的新興市場貨幣之一，此外，羅馬尼亞和捷克的貨幣兌美元匯率也下跌超過8%。

其他國家方方面，包括埃及、斯里蘭卡、土耳其和巴基斯坦已爆發貨幣危機，但尚未走出困境。

TS Lombard新興市場宏觀策略董事總經理Jon Harrison也示警，因美元走強，新興市場貨幣不會有喘息空間。

國際清算銀行分析則顯示，美元走強不利於世界經濟，因為美國升息緊縮了貿易融資流動性，並對以美元借貸的主權國家和企業造成金融壓力。