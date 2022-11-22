新竹縣新埔鎮21日一連遭新竹地檢署執行2件違反選罷法案件，包括新竹鎮長候選人陳英樓涉期約賄選，以及縣議員候選人林保祿到社區發放加菜金1萬5000元，涉對團體行賄。經新竹地檢署傳喚、訊問後，對陳英樓交保10萬、林保祿交保10萬。另，最高檢察署檢察總長邢泰釗也於21日前往新竹地檢署慰勞，並核發40萬元檢查業務費。

新埔鎮長候選陳英樓日前受到選民委託，答應代替處理日後免於繳納罰款，遭新竹查賄團隊認定涉嫌期約賄選。新竹地檢署檢察官翁貫育指揮竹縣刑大、新竹縣調站、刑事局偵4隊共同偵辦，總共搜索3處、傳喚7人到案，檢察官訊問後予候選人交保10萬元

無獨有偶，新埔鎮縣議員候選人林保祿則對鎮內社區發展協會關懷據點各資助1萬5000元，涉嫌對團體行賄。檢察官翁旭輝指揮新竹市調站、竹北分局、新埔分局共同偵辦，總共搜索3處，傳喚與通知11人到案，檢察官訊問後予林保祿交保10萬元。

新竹查賄團隊自開展查賄工作以來，已連續執行4件結構性現金買票案件，將受賄者、樁腳、候選人一網打盡，迄今獲法院裁准羈押12人、查扣之現金及繳回之賄款金額共200 餘萬元等。

最高檢察署檢察總長邢泰釗隊新竹查賄團隊表示肯定，21日前往新竹地檢署慰勞團隊近期工作績效與查賄辛勞，除致贈水果禮盒關心同仁的身體健康外，也特別核撥檢察業務費40萬元，挹注新竹地檢署推展查賄制暴等工作所需。