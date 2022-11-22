卡達世界盃在昨（20）日開打，全球足球迷引頸期待。卡達為了這次世界盃總共投入了2290億美金，比所有世界盃花費的金額還要多。卡達共新修建了8個足球場，要來迎接此次的狂歡派對，而揭幕戰舉行的巴伊特體育場就是新修建的8座足球場之一。

賽後將改建成五星級酒店

巴伊特體育場在世界盃期間的觀眾容量為6萬，世界盃後觀眾會將容量減至3.2萬人，拆除的座位，卡達將大方的捐贈給發展中國家，體育場的包廂層則將改建成五星級酒店，場內將開設購物中心、餐廳、健身房和多功能廳等。

球迷直呼：「跟地獄一樣熱」

此外，為了避開卡達夏季的40度高溫，今年世界杯雖然首度在冬天開踢，但平均氣溫仍達到30度，讓不少球迷直呼：「跟地獄一樣熱」、「熱得要命，真的只能睡覺」、「不能在外面喝酒，還熱到不行」，但主辦方也為了因應高溫，在每個場館內都砸大錢設置了空調。

創下多項紀錄

除了創下史上花費最多主辦國之外，目前卡達世界盃也已經創下多個紀錄，包括首例冬季開踢、史上最高金額、史上最多爭議、史上第一個在開幕賽輸掉的地主國等紀錄，但儘管在許多爭議下開踢，仍預估將吸引超過200萬球迷前去觀戰，效益預計將衝170億美元，有助創造龐大的經濟效益，FIFA在與2022卡達世足相關的4年商業合約營收也估計將達75億美元。

世界盃引高度關注

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，可以看到近一週《世界盃》聲量就累積了32,533筆，在昨（21）日世界盃正式開幕後，更是引起全球球迷們高度關注與熱議，聲量一日就來到9,547筆，且有逐步上升的趨勢，顯示大家對於世界盃感到非常期待。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月14日至2022年11月20日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『世界盃』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。