艾司摩爾（ASML）在臺最大投資案選在林口工一園區落腳，第一期投資金額預估達300億元規模，約有2,000名員工進駐，也有人將該項目與日前傳出台積電將在龍潭設廠做連結，林口房價的走勢，引發外界討論。

ASML證實落腳林口 台積電有望設廠？

ASML證實將落腳新北市，地點就在林口工一園區，第一期投資規模達300億元、2000名員工，消息一出，有網友在PTT發文表示「ASML這個廠是為了支援2奈米，所以可以合理認為台積2奈米在桃園的機會非常大」。

林口工一市地重劃區位於在林口文化北路二段東側，全區108公頃、產業專用區就占67.11公頃，新北市地政局預估未來年產值將至少有500億元以上。不少人也關心對房價的影響，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統指出，「林口房價」聲量在消息釋出後，11月17、18日有明顯提高。

網友紛紛回應，「霧散了，人來了，林口發大財」、「林口、新莊噴噴噴」、「林口早就噴爛了，你前段現在沒50買不到」、「如果林口買不起的話，就只能買龜山了」、「機捷沿線大概都會噴」。

林口房價暴升？房仲：有待觀望

信義房屋林口捷運店專案經理張顧瀚表示，這確實是蠻開心的消息，不過建廠並非一時就能完成，從過往經驗來看，機場捷運、三井OUTLET、康橋國際學校林口校區、林口媒體園區等建設，都為該區帶來許多話題，但並不是一有利多房價就馬上起漲，仍要看整體經濟環境、稅制、國際情勢、利率等交互影響，雖然艾司摩爾設廠帶來2,000個就業機會，但能為房市帶來多少助益，還是先打個問號。

而綜觀林口房價，與2022上半年及去年比較，全台房市降溫，林口也不例外，目前整體交易量較停滯，因為量縮價也難再提升。不過一直到今年上半年，林口房價平均漲幅大概成長20%。就A9林口站的房價來說，指標性新建案如長虹交響苑、森聯摩天41等，平均單價都到5字頭，開價趨於平穩。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月14日至2022年11月20日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『林口房價』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。