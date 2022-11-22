隨著網購、電子書崛起，加上疫情影響，實體店面越來越難生存，在PTT WomenTalk版上就有網友感嘆，現在獨立書店真的好難經營，覺得這些小店收掉很可惜，不過其他鄉民則認為，若想長期經營下去，絕對不能純賣書！

一堆人光逛不買 獨立書店純賣書撐不住！

原PO提到近幾年很多獨立書店都宣布結束營業，像是員林好好生活書店、彰化端倪生活、紅絲線書店都收掉了，讓他不禁感嘆，獨立書店真的很難經營，業者必須額外賣咖啡或文創商品，多元營業才能撐下去，否則純靠書籍收入，真的不可能跟博客來或其他電商競爭。

許多鄉民認為除非本身財力足夠，否則實體店面本就難經營：「獨立書店本來就難經營，大環境不好首當其衝」、「認識幾個都是富二代開的」、「連鎖的都很難經營了，更何況是獨立的」、「現在實體店面都不好經營吧」、「如果你開獨立書店是為了賺錢，那就別開」、「一堆人光逛不買啊XD，哪裡經營得下去」、「一開始很理想化，終究還是要回歸現實」。

獨立書店想撐下去 純賣書絕對不行

另外，針對原PO提到的複合式營業模式，就有鄉民分享針對這種營業方式，其實有些文青族群是不喜歡的：「有一些那種文青朋友，看到太平青鳥這種書店都在賣飲料，不認真賣書在那邊生氣，覺得本末倒置」、「誠品做百貨一直被酸商人，事實上只做書店就是很難撐啊，拿百貨賺的去撐書店我覺得OK」。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察「獨立書店」近一年（2021/11/21 - 2022/11/20）熱門關鍵字，可以看到「咖啡」、「文創」、「藝文」、「藝術」、「講座」等一詞上榜，顯示出獨立書店多元發展咖啡茶飲、選物店下，確實是網友相當關注的資訊。該篇貼文下方也有不少網友建議，獨立書店想長期經營下去，可以往口碑、複合式等方式營業：

「台中仰望書店至少做出他是天文方面的書店」

「飛地跟銅鑼灣都還可以吧？名氣加持也蠻重要的」

「贊成做咖啡、輕食來cover書店的經營」

「獨立書店只能設計成網美景點勉強經營，如果要純賣書真的很難了」

「有些獨立書店選書普通，書量少風格不突出，沒結合在地，真的支持不下去」

「現在要走鳶屋那種型態，比較能經營下去吧，不然很多資訊網路都有，而且還能買電子書」

蔦屋書店、誠品書店皆為多元經營

其中網友提到的「仰望書店」，在選書上特別聚焦天文主題，是全台第一家天文主題書店，老闆表示他不在乎獲利，反正賠到受不了就收掉，他的目標是希望讓大眾能認識「天文」，因此相當積極舉辦「街頭天文學」活動，並提供書店這樣的知識管道，讓大眾更好入坑天文圈。

另外，被稱為全球最美書店之一的蔦屋書店，雖然是以賣書為主，但目標是將書店作為連接「人」與「生活」的「聚會場所」，因此不僅會舉辦各種活動、講座、工作坊等體驗活動，還提供許多優質物品給消費者選購，甚至台中店還附設咖啡餐廳，採多元經營模式。

而大眾熟悉的誠品書店，則是致力在「書與非書之間」複合創新，目前發展已涵蓋書店、畫廊、藝文展演、零售通路、文化創意品牌、藝文行旅、人文住宅、餐酒美食等，是台灣指標性文化創意產業的領導品牌。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月21日至2022年11月20日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『獨立書店』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。