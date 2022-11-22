台灣漲聲不斷，不只蛋價漲、房租漲，在台展店將滿5年的「一蘭拉麵」，也在今（21）日宣布，12月1日上午10點起，調整商品價格，讓網友直呼：「已經比日本貴很多了還要漲價」。

營運成本持續增加 一蘭拉麵宣布漲價

日本超人氣「一蘭拉麵」於2017年正式進駐台灣，為了維持與日本同品質，連湯頭都是日製運來台灣，且還派遣「製麵職人」常駐在台，以維持拉麵整體品質。這五年來在台共有3間分店，分別是信義區松仁路的「台灣台北本店」、新光三越信義新天地A11的「台灣台北本店別館」、「台灣台中朝富店」。

「一蘭拉麵」21日在官方粉絲團上宣布，表示感謝顧客長期以來的愛顧，但考量商品原物料、人力等營運成本持續增加，為了持續提供優質服務與餐點品質，將在12月1日上午10點起，調整商品價格，天然豚骨拉麵一碗288元，漲價後為298元。

網友：已經比日本貴很多了還要漲

此漲價消息一出，網友紛紛表示：「每次經過都還是滿滿的人排在門外」、「只能明年去日本吃了嗎？哭」、「我還是去日本再吃好了 台灣還有很多拉麵店能選」、「拉麵賣得比日本貴笑死人，敢說煮得比日本總店好吃嗎？」、「買廉航機票去日本吃可能比較划算了，還有玩到」、「已經比日本貴很多了還要漲價」、「重點不是漲價，是半夜還要排隊 真的是吃不到」、「一蘭的價格在平常的拉麵店都可以點加量的了」。

進一步查詢一蘭拉麵總店的拉麵售價，官網顯示日幣980円，換算成新台幣約218元，確實如網友所說，台灣一蘭拉麵價格已比日本貴。

一蘭拉麵排隊人潮滿滿 在台人氣不滅

針對網友提到排隊人潮，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察「一蘭拉麵」近一年（2021/11/21 - 2022/11/20）熱門關鍵字，可以看到「排隊」一詞上榜，尤其一蘭拉麵在台中盛大開幕時，就有民眾為了搶頭香，排隊近60小時，當天更是吸引400人排隊嘗鮮，時至今日，用餐時段仍須排隊入場，可見在台人氣不滅。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月21日至2022年11月20日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『一蘭拉麵』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。