我們的童年裡都有虎姑婆～

小時候我們除了喜歡看宮崎駿動畫電影，每個人的內心也住著一位虎姑婆、大野狼，在我們不聽話或是想買玩具、糖果時，爸媽就會搬出這些角色，對著失去控制的場面大吼「再不聽話虎姑婆就要把你吃掉」，直到長大成人，回想起來才會驚覺這些都是父母口中「善意的說法」，更成為多數人童年時期的特殊記憶。

你還記得哪些父母對你說的善意說法呢？今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看看爸媽常哄騙小孩的十種說法吧～

No.1 乖乖聽話，聖誕老公公會送禮物

每逢聖誕節到來，除了各地都會有聖誕樹造景，小朋友內心也會開始期待可以拿到什麼聖誕節禮物，據傳聖誕老公公會穿著紅色套裝，駕著雪橇從煙囪來到家裡，在孩子們事先掛好的紅色聖誕襪中裝入禮物，等到隔天小朋友醒來，就能從紅色聖誕襪裡收到自己喜歡的糖果和玩具。

等到長大之後其實大家就會知道「聖誕老公公」多半是由自己的爸爸媽媽假扮而成，網友也在Dcard上分享自己是從幾歲開始得知聖誕老人的背後真相，「有一年我媽想來點特別的，放紙卡一步步尋寶，但那個紙卡跟她教我功課用的一樣，我就發現...原來聖誕老人是媽媽」、「未來也會想當這樣的媽媽」。

No.2 今天沒帶錢／我們家很窮不能買玩具、糖果

小時候看到商店內琳瑯滿目的玩具和糖果，就會覺得特別興奮，不論是可以百變換裝的芭比娃娃、任意堆疊的樂高積木，還是看起來超級夢幻的棒棒糖與巧克力，都讓小朋友們愛不釋手，不過這時候卻很常會聽到父母說「今天沒帶錢」、「我們家很窮」，但是轉頭又會消費其他東西，讓小孩恨不得趕快長大、自己賺錢買爆！

插畫家人二XPeople也曾分享「小時候被爸媽騙過的事」，其中「下次再買給你」也掀起許多網友共鳴，「『有空再看看』都這樣騙我」、「以前小時候在外面吃飯，如果媽媽故意說沒有帶錢，媽媽就會說留下來洗碗」、「下次再買給你，騙小孩很好用」、「我爸媽真的騙過我『下次買給你』」。

No.3 再不聽話警察／大野狼／虎姑婆就會來找你

許多人的童年裡都有調皮搗蛋的時期，如果爸媽沒有讓自己稱心如意，就會開始倒在地上耍賴不肯走，或是玩到三更半夜還不肯刷牙洗臉、上床乖乖睡覺，這時候原本扮白臉的家長就會瞬間變成黑臉，告誡孩子「如果再不聽話警察就要來抓你」、「再不睡覺虎姑婆和大野狼就要把你吃掉」，長大後大家也漸漸明白其實這都是父母善意的說法。

網友對於虎姑婆的故事也印象深刻，「我小時候是虎姑婆...現在小朋友是巧虎...」、「我媽：你在吵啊，我等一下把你丟馬路，等魔鬼來抓你」、「媽媽真的是把我騙得淋漓盡致」。

No.4 紅包先幫你存起來

從小到大最容易被父母欺騙的節日，除了聖誕節還有農曆新年！每年除夕時小朋友們都會引頸期盼拿到紅包，正當孩子收到其他長輩給的壓歲錢，歡天喜地打算拿來買喜歡的東西時，就會被父母從中攔截，以「紅包先幫你存起來」、「長大之後再一次給你」的名義收走你手上的紅包袋，等到真的長大的時候才知道紅包早就被拿來繳學費、支出生活開銷了。

許多人對於小時候的紅包錢被收走也非常有感，「紅包媽媽幫你存起來，每年都被騙...」、「之前存了22年都拿不回來」，也有人反駁「我家家長直接開戶存進去，直到高職才告訴我密碼」。

No.5 手指指月亮會被割耳朵

皎潔的月亮掛在黑濛濛的天空顯得格外明亮，小時候看到月亮時，為了和他人分享都會不小心用手直接指著月亮，不過用手指人、神明都會被認為是不禮貌的行為，大人見狀也因此會很緊張的喝止，其中民間也流傳「手指指月亮就會被割耳朵」，不少人甚至親身經歷後，長大後同樣也要求自己的小孩不能用手指月亮。

對此有網友也現身說法，親曝自己真的被月亮割過耳朵，「月亮真的會割耳朵」、「割耳朵是真的」、「真的大約有一半以上的人群，手指月亮耳朵真的有被割，這真的太不科學了」、「當天晚上睡覺的時候耳朵一直流分泌物出來，擦也擦不完，被我阿母拖去跟月亮道歉」。

No.6 泡泡糖吃進肚子裡會死掉

放學後小朋友都喜歡跑到雜貨店或便利商店買糖果一起享用，除了常見的軟糖、汽水糖、棒棒糖之外，最讓孩子們為之著迷的還有「泡泡糖」！除了可以在口中咀嚼之外，還能運用舌頭吹出泡泡，不過在購買的時候都會被大人提醒不能吞下肚，「吃進肚子裡可能會死翹翹」。

後來有醫師出來破解，因人體腸胃道會自動消化和分解可吸收食物，並排出無法吸收的食物，像是口香糖、泡泡糖的糖分會在小腸吸收，剩餘的部分就會直接排出，網友也分享，「小時候被騙吞下去放屁會起泡泡」、「沒事，小時候飛壘不知道吃多少顆了」。

No.7 你是從垃圾場撿來的／抱來的

在學校還沒教授性教育相關課程之前，大多數孩童都會對自己「如何出生」感到好奇，爸爸媽媽有時候也會開玩笑回應，「你是從垃圾場裡撿來的」或是「你是從石頭裡蹦出來的」，許多小朋友深信不疑，甚至還會在作業本上寫下和媽媽相似的特徵是「我是撿來的」，讓老師急忙對外宣導「拜託別開玩笑，孩子會記在心裡」。

「你是從垃圾場撿來的」也勾起許多網友回憶，「撿回來我真的相信，直到國小二年級班導師才告訴我這是騙人的」、「多年來發現...媽媽副業是撿資源回收啊」、「我媽曾罵我説我是她從路邊撿回來的，為此氣了她很多年」。

No.8 親人過世說是出差了、出去玩

人的一生中難免會遇到生離死別，相比大人可以調適情緒，小朋友在初次面對親人死亡時大多懵懂無知，多數人都會選則用另一種方式告訴孩子，「爸爸是去很遠的地方出差了」、「奶奶去遙遠的國家旅遊」，等到孩子能夠建構起強壯心靈與一定認知時，才會告訴孩子親人離世消息。

有網友也建議教導學齡前兒童死亡意義的做法，「凋零的花、枯萎的樹木、在路邊死亡的昆蟲，都是可以被拿來教育的機會」，讓小孩了解死亡是自然的一部分，也是生命走到終點的必經過程。

No.9 吃藥不會苦，就像吃糖果

現在除了COVID-19疫情仍不斷延燒，新型流感、感冒、咳嗽等症狀也是從小到大都會遇到的情況，特別是小朋友多半無法接受西藥或中藥的苦味，因此父母總會想方設法讓孩子能夠配合吞下藥物，這時通常會告訴小朋友「吃藥不會苦，就像吃糖果一樣」，後來小孩吞下肚才發現自己被騙了，對於吃藥也產生不小陰影。

家長們也透露曾連哄帶騙讓小孩服藥的方法，「這是香草果汁、草莓果汁，聞起來好香喔」、「偶爾會用恐赫的方式，但是這種方式不能用太多，會失效」。

No.10 雞蛋可以孵出小雞

從小學開始我們就會接觸到自然課，許多人也有飼養蠶寶寶、小雞的經驗，不少人從小誤以為「雞蛋可以孵出小雞」，家長為了不戳破童心，加上培養愛護小動物的精神，通常不會特別制止，但其實我們平常所吃的雞蛋只是「卵」，除非有經過受精，否則無法單靠孵雞蛋就能孵出一隻可愛的小雞。

有女網友在小時候曾和媽媽要了一顆雞蛋，每天悉心捧在懷中給雞蛋溫暖，希望小雞「哪天可以出來陪她玩」，沒想到就在學母雞孵蛋的時候不小心壓破，讓她當下哭得唏哩嘩啦，但身旁的父母也不忍心戳破謊言，貼文一出更是讓其他人笑翻表示「太可愛了」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年11月20日至2022年11月19日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『父母謊言』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統