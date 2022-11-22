九合一大選即將在周六登場，但按照「5+n」隔離政策，昨天起確診的民眾將無法出門投票，前疾管局副局長施文儀表示，為了能投票，未來幾天確診黑數將大幅度增加，提醒沒打滿3劑疫苗、超過3個月未確診及沒有接種次世代疫苗的重症高危險族群，最好別出門投票，「以免一票投給閻羅王」。

按照現行指揮中心的防疫規定，昨天（21日）起至周六（26日）通報確診的民眾，因為要隔離5天，周六將只能在家不能投票，違者可罰20萬至200萬元。但指揮中心指揮官王必勝坦言，如民眾快篩陽性但未就醫通報確診，恐難約束。

根據《聯合新聞網》報導，前疾管局副局長施文儀表示，確診者被禁止投票，基於人性，未來幾天確診黑數將大幅增加，提醒沒打滿3劑疫苗、3個月內未確診過、最近一劑疫苗不是打次世代的重症高危險族群，最好不要去投票，「以免一票投給閻羅王」。

新冠肺炎高危險群包括年滿65歲或有慢性病史的民眾，若堅持要投票則須做好徹底防護。同時，非高危險族群投票時也要自我防護，勤洗手、消毒，投完票趕快回家。

至於新冠感染者無法可管怎麼辦？中選會表示，投票所設有「防疫專用投票區」，民眾如有發燒等疑似症狀將引導到防疫專用投票區，讓有症狀的人盡快完成投票，以免影響他人。