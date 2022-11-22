邱男當時繳交的作案槍枝。（警方提供）

興隆國小旁建商槍擊案 竹聯文仁會為百萬土方開槍

47歲林姓建設公司老闆，10月5日下午與妻子從興隆路二段公司離開時，遭22歲邱姓男子持槍伏擊，開槍打中林的大腿後投案，經北市警方溯源追查，發現竹聯幫文仁會曾開口向林索討建案工程的土方遭拒，才會開槍恐嚇，日前逮捕林姓副會長在內7嫌，全案依組織犯罪偵辦。

文山二警方指出，林姓建商當天在興隆國小附近遭槍擊後，邱男即帶著1槍5彈前往投案，還辯稱是幫朋友出氣，經專案小組循線追查，發現邱疑為仁堂文仁會分子，受大哥指使在林公司外埋伏多日並伺機行凶。

警方指出，45歲林姓副會長以景興路堂口為據點，在北市文山區、新北市中和區及新店區一帶滋事，指使幫眾從事暴力討債及工程圍事，經連月追查，日前兵分多路搜索堂口及幫眾住處，逮捕林在內的7嫌，另起獲1把改造手槍、刀械、球棒以及現金15萬7000元。

林嫌警訊時辯稱沒有指使，不知邱為何開槍，但檢警根據通聯等物證，認定文仁會因索討土方工程遭拒，才會開槍警告林姓老闆，訊後依組織犯罪、恐嚇等罪送辦，林姓副會長也遭法院裁定羈押。