大陸富商汪小菲昨（21）日因不滿媒體爆出自己遭前妻大S（徐熙媛）提告，追討超過500萬元的欠款，在微博上暴怒狂發超過20則貼文，而大S昨晚雖透過律師發出聲明，期望紛爭能畫下句點，但汪小菲仍不斷開轟。晚間大S的經紀人廖瑋琪也忍不住發文，除了替大S喊冤外，也說明了大S這10年來在婚姻裡的苦楚，甚至意外透露汪小菲喝酒後模樣，直呼「不能公開，會上頭條」而再度引起熱烈討論。

大S的經紀人在汪小菲不斷暴怒發言後，也終於受不了於IG上發出長文，控訴汪小菲的種種罪狀，但內容仍保有情面，並未公開太多細節。面對網友質疑大S口口聲聲愛家人卻又火速再婚的舉動是很不負責任的行為，經紀人也回應，大S在上一段婚姻中載浮載沉，就像是個「快要溺斃死去的人」，因此當具俊曄的出現對大S來說無疑是根救命的浮木，讓大S緊緊抓住，她也強調「有歐巴支撐的熙媛現在開心多了，才會不斷地激怒前夫，但前夫的不快樂，不該是熙媛的責任。」

經紀人甚至表示「他半夜喝了酒對熙媛說的話會令妳無法置信，但可惜我們不能公開，會上頭條」最後附上一個落淚的符號，讓外界相當好奇究竟內容有多驚人，引起諸多猜測，但沒多久後她便關掉IG。

汪小菲21日透過律師發出2點澄清聲明，表示簽署離婚協議時本人願意支付鉅額生活費，一直到現在非但付足，更額外支付鉅額款項給大S；現在存在的爭議，是他不想再另外付家用和電費。而大S對於汪小菲失控的發文，也發出聲明向大眾道歉，透露「我為了小菲及其父母著想，主動提兩方緣份已盡，好聚好散為離婚理由，並保證此生不出惡言，我也說到做到」希望紛爭就此結束。