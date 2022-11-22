誰操弄國家機器殺人？下一個可能就是你|誰謀殺了言論自由(第三輯)

NCC於2020年底對中天新聞台做出不予換照的決議，使中天新聞台被關台，不過實際上在2020年5月就傳出總統府密件遭外流「要關中天」，密件內容提到，三位NCC新任委員中，一位是現任主秘，另兩位是媒改學者王維菁和林麗雲，「兩人偏綠，可以配合處理中天」。該傳聞雖立即遭總統府駁斥，但前國民黨台北市議員羅智強當時在臉書透露，有人告知中天關定了，行政院長蘇貞昌跟NCC很可能已經在秘密布局。NCC雖稱一切依法進行，行政院表示尊重獨立機關行使職權，總統府嚴正駁斥假訊息，「但一切證明照著劇本走」。

中天近日製作「誰謀殺了言論自由」系列報導，系列三為《誰操弄國家機器殺人？下一個可能就是你|誰謀殺了言論自由》。報導指出，中天為了保全52台，向高等行政法院提出假處分，遺憾的是，2020年12月7號遭駁回，12月11號中天電視從52頻道消失。NCC撤照中天理由有三點，包括一、多次違規遭民眾申訴，未能落實新聞專業；二、 內控與自律機制失靈，新聞製播受不當干預；三、大股東直接介入新聞製播。

台中市前立委顏寬恒參加中二選區補選後，政論節目頻以顏寬恒當主角，包括《新台灣加油》、《鄭知道了》等名嘴，輪番批評顏寬恒及其全家。該報導提及，當時台北市議員王鴻薇質疑，用狂轟方式對特定候選人，甚至做不實的指控，「為什麼NCC可以放任這樣的情況發生？」立委傅崐萁也質疑，為什麼這麼多新聞台集所有的力量，通通在打一家人，小小一區立委補選，可以在電視上吵兩個月。當時NCC主委陳耀祥表示有觀察到這些現象，也收到檢舉，基本上會要求這些業者啟動自律，但被傅崐萁質疑NCC是要掩護到選後。該報導統計，光是媒體人周玉蔻的政論新聞就被檢舉百件，NCC只開罰一件40萬，等於抓一放九，並對其他電視視而不見，遲了十個月，直到2022年9月28號才開罰。然而，前NCC主委蘇永欽曾表示，蘇貞昌是不是有干預獨立機關，NCC的委員當然要對這點很確定，「這天知地知的事情」。

該報導也提及鏡電視案，2022年1月19號取得電視台執照，帶隊取照的陳建平董事長隨即被董事會解任，是股東的裴偉已經請辭董事長，依法不能插手鏡電視新聞營運，卻處處是他操作痕跡，更有內部會議音檔流出，裴偉說執照過關是總統旨意。此事爆發後，裴偉澄清他是在亂講，但在野黨則認為，他是在替總統蔡英文扛黑鍋。該專題質疑，檢調查出什麼，黨政軍不是該退出媒體嗎？「綠能其他人就是不能」。

該報導指出，中天新聞台關台隔天，就傳出NCC要管制網媒，NCC召開閉門座談會，要為數位通訊傳播法闖關做準備，但傳出與會的網媒、平台業者無法接受NCC訂製的法條內容，認為網路言論有沒有違法，應交由司法機關判定，而不是行政機關。沒想到事隔一年多，在今年九合一大選前，NCC提出「數位中介法」，草案達40多頁，擴權納管所有平台、載具、APP和使用者，其中爭議為18條，主管機關認為平台上，資訊為謠言或不實，可以向法院申請資訊限制令，法官在48小時內做出裁定，在法院裁定前，主管機關可以要求業者加註警告標誌。

對此，巴哈姆特副執行長陳建仁表示，平台業者沒有能力去判斷特定的資訊是不是違法，平台業者為了免責，只有刪文這條路。PTT法務顧問許哲仁也認為，一旦指定PTT為指定平台，就等同於跟命令PTT關站是相距不遠。除此之外，還包括變相扶正洗白網軍，第40條編列25億為專責機構創立基金，除業務必要使用國有財產，還能由中央政府無償提供此機構使用。然而，這些荒唐的法條，引發民怒反彈，NCC才表示沒有強推，蘇貞昌說暫停第四場公聽會，但這會不會是緩兵之計，也引發關注。

是誰在謀殺言論自由？該報導提及，政大法律系教授廖元豪曾表示，這是解嚴以來，寒蟬效應最嚴重的時候，言論自由可能是最被打壓的時候。他說言論自由要保障的是反主流的、批判政府政策，還有批判主流風潮的這種才叫言論自由。

2016年1月15日，蔡英文曾表示，她身後的總統府，離廣場上人民只有幾百公尺的距離，不過總統府裡的人就是聽不到人民的聲音，痛批政府無能、政府無心、政府無感、政府對人民的統苦麻木不仁。該專題以蔡英文這段話反諷，誰謀殺新聞自由，讓台灣新聞頻掉幾乎成一言堂，遭迫害的只有中天嗎？「下一個又是誰，什麼時候輪到你？」